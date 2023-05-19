Люди дела: прикоснуться к нефти и «побывать» на месторождении

Фото: РН-Уватнефтегаз.

Нефть содержится не в подземных озерах, а в глубине земных пород. Слово «нефть» означает «нечто исторгаемое (землею)». Благодаря нефти киты на планете были спасены от полного истребления. Об этих и других фактах, связанных с «черным золотом», узнали тюменские школьники, побывав в корпоративном музее «РН-Уватнефтегаза».

Ребят из Луговской средней школы Тюменского района и гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города Тюмени встретил голографический экскурсовод, который рассказал об Уватском проекте компании «Роснефть».

Фото: РН-Уватнефтегаз.

Затем куратор музея Юлия Терских переключила внимание ребят на экспозицию, которая разделена на пять тематических зон. Центральное место в зале занимает инсталляция «Карта месторождений», которая дает наглядное представление о масштабах и географии деятельности компании. Ребята увидели долото для направленного бурения, вискозиметр и планиметр полярный.

В тематической зоне под названием «Нефть» перед школьниками предстала экспозиция, посвященная новейшей истории геологических поисков и нефтедобычи. Особенностью этого пространства является герметичный резервуар с нефтью, в которую можно окунуть руки в перчатках. А на витринах выставлены образцы нефти и керна из разрабатываемых месторождений.

Фото: РН-Уватнефтегаз.

Впечатлил подростков макет нефтяного промысла, где в мельчайших деталях представлены ключевые производственные и социально-бытовые объекты – центральный пункт сбора нефти, буровая установка, кустовая площадка, вахтовый жилой комплекс. На макете нашлось место даже миниатюрным фигуркам северного лесного оленя – краснокнижного животного, изучение и сохранение популяции которого поддерживает компания.

Особенное место в зале занимает Доска почета «Гордость компании». На ней размещены имена и фотографии лучших работников предприятия, внесших значительный вклад в развитие Уватского проекта. Некоторые из них уже ушли на заслуженный отдых, другие продолжают трудиться на предприятии и способствовать его результативности. Среди них оператор по добыче нефти и газа пятого разряда, Почетный нефтяник Василий Попов и другие.

Фото: РН-Уватнефтегаз.

– Побывав в музее, еще больше укрепилась в желании связать свою будущую профессию с топливно-энергетическим комплексом, – поделилась впечатлениями ученица 8 «А» класса Луговской школы Светлана Богомолова.

Добавим, музей был создан в 2016-м году. Он открыт для посещений организованных групп и за последние пару лет его посетили более тысячи студентов и школьников.