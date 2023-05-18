Живет на две семьи: в Тюмени после 64 лет брака развелись 90-летние пенсионеры

Жители Тюмени поженились в далеком 1958 году, вместе воспитали сына и дочь. Фото: Виктория Гаврик

Пожилые супруги, прожившие в законном браке 64 года, решили развестись. Мировой судья Калининского суда рассмотрел гражданское дело по иску 83-летней жительницы Тюмени Анны Тимофеевны к своему 92-летнему супругу. Пара решила расторгнуть брак, несмотря на прожитые годы до седин.

Жители Тюмени поженились в далеком 1958 году, вместе воспитали сына и дочь, дождались внуков. Однако после 64 лет отношений пенсионерка внезапно заявила, что хочет развода. По словам пожилой женщины, с 1991 года она с мужем общее хозяйство не ведет, живут они в разных комнатах, а иногда бывший возлюбленный занимается рукоприкладством, крадет вещи и косметику. Из дома пропадают даже лекарства, уточнила тюменка на суде.

– Анна Тимофеевна пожаловалась, что с 90-х Дмитрий Иванович живет на две семьи. И терпеть такое она больше не может. А в последние месяцы муж вынес из квартиры всё, что было мало-мальски ценным. Хороший телевизор поменял на старый, который не показывает. Не помогает даже то, что свою комнату Анна Тимофеевна закрывает на замок, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Пенсионерка умоляла суд расторгнуть брак с нерадивым супругом. Однако мужчина был категорически против, заявив, что бывшая жена хочет выселить его из квартиры, где он прописан больше 25 лет. Также пенсионер рассказал, что до сих пор любит супругу, несмотря на то что они разъехались по разным комнатам, а факт измены категорически отрицал.

Сначала суд дал супругам три месяца на примирение, но это время не помогло. Пенсионерка рассказала, что муж стал больше пакостить и даже угрожал ей. Изучив материалы дела, суд удовлетворил прошение истицы.