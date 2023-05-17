Последний звонок – 2023 в школах Тюмени: когда будет, даты и формат проведения

Фото: МБОУ ООШ №77 города Тюмени.

Последние звонки в школах Тюменской области, как и в остальных российских регионах, Министерство просвещения РФ предлагает провести с 18 по 20 мая, выпускные могут состояться с 23 по 24 июня. Мероприятия пройдут в очном формате для школьных выпускников 9-х и 11-х классов. В Тюмени звонки состоятся 19 мая, в некоторых образовательных учреждениях – 23 мая.

Последние звонки в тюменских школах пройдут с традиционной линейкой и прощальным вальсом. В администрации города редакции «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказали, что общегородских мероприятий на этот день не запланировано, только локальные, по инициативе самих школ.

На последний звонок – 2023 в Тюмени будут кино, танцы и запуск шаров в небо

В гимназии ТюмГУ последний звонок состоится 23 мая 2023 года. Выпускаться здесь будут только 11-классники.

– У нас на этот день запланирована традиционная линейка. Она пройдет под девизом «Классное получилось кино», вся сюжетная линия будет связана именно с этим. Мы сняли отдельные сцены из жизни гимназистов. По завершению линейки выпускники станцуют вальс на улице около гимназии. Выпускных классов в нашей гимназии в этом году много – шесть, выпускников – 166 человек. Потом ребята запустят воздушные шары в небо с загадыванием желаний, мысли – в космос, чтобы все у выпускников получилось и задуманное исполнилось, – рассказала журналисту «КП»–Тюмень» директор гимназии ТюмГУ Оксана Савельева.

В другом образовательном учреждении – школе № 30 имени Ф.Е Федорова на улице Московский Тракт – последний звонок пройдет не менее масштабно. Ребята из девятых и одиннадцатых классов закружатся в вихре вальса, состоится традиционная линейка, на которой слова прощания и наставления скажет директор школы. Позже ребята запустят шары в небо и отправятся на более локальные мероприятия – в парки или рестораны.

В муниципальной школе № 77 (проезд Геологоразведчиков, 8), где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, последний звонок пройдет красиво и со вкусом. Старшеклассникам исполнят песни и прочитают стихи ребята из начальных классов. Выпускники станцуют зажигательные танцы в стиле флэш-моба, один из школьников даст последний звонок. Позже ребята на улице после торжественной линейки запустят в небо шары.

Экзамены совсем близко

В Министерстве просвещения уже называли сроки проведения ЕГЭ в 2023 году. Самый долгий экзамен будет длиться 3 часа 55 минут. Единый государственный экзамен в текущем году пройдет с конца мая по конец июня. Самая длительная продолжительность у ЕГЭ по математике профильного уровня, физике и литературе, а также информатике.

Также составлено расписание экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов. ОГЭ предлагается сдавать в следующие сроки: 24 мая – по истории, физике и биологии, 30 мая – по обществознанию, ИКТ, географии и химии, 2 и 3 июня – иностранные языки, включая французский и немецкий, 6 июня – русский язык, 9 июня – математика, 14 июня – литература, физика, ИКТ, география, 17 июня – обществознание, биология, химия. Резервные дни для сдачи экзаменов – с 26 июня по 1 июля.

ЕГЭ в 2023 году тюменские школьники будут писать по следующим датам: 26 мая – химия, география, литература, 29 мая – русский язык, 1 июня – математика (базовый и профильный уровень), 5 июня – история, физика, 8 июня – обществознание, 13 июня – иностранные языки, биология, 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «Speaking»), 19 и 20 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии.