Уральская ФСБ пресекла деятельность восьми диверсионных групп в Тюменской и Свердловской областях с 2022 года

Фото: пресс-служба УФСБ России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп в Тюменской и Свердловской областях с 2022 года. По факту обнаружения ДРГ было заведено 13 уголовных дел, рассказала во вторник вечером, 16 мая, официальный представить УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

— Свердловское управление ФСБ России совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, члены которых планировали совершить серию террористических актов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей, — заявила Алина Казанцева в эфире телеканала «Россия-1 Урал».

Всего с 2022 года было задержано 20 человек, на сегодняшний день расследуются 13 уголовных дел. Представитель Управления Федеральной службы безопасности уточнила, что целью диверсантов, выяснили силовики, были объекты критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса, а также военные комиссариаты и здания органов власти.

По словам полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, на Урале выстроена эффективная системы по противодействию террористической и экстремистской деятельности, именно она помогает обеспечить полную безопасность повседневной деятельности жителей регионов в УрФО.

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