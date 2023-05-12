«Слышишь звук «вертушки»: значит, привезли раненых»: медсестра - о работе в Афганистане во время военных действий

Фото: предоставлено героиней материала.

Говорят, у войны не женское лицо. С этим утверждением может поспорить тюменка Валентина Польская, которой довелось поработать операционной сестрой в медицинской роте на территории Афганистана.

Скучно стало: поехала в Афганистан

Медицинский стаж Валентины Викторовны – 45 лет. После окончания Чусовского медицинского училища в Пермском крае работала фельдшером, затем переехала в Заводоуковск, где трудилась операционной сестрой.

Фото: предоставлено героиней материала.

В 1987 году Валентина Польская решила поехать в Республику Афганистан, где в то время шел военный конфликт.

– Мне в молодости почему-то часто становилось скучно. Хотелось каких-то перемен. Пришла в военкомат и попросила: отправьте меня на работу за границу. Думала, пошлют в Польшу или Чехословакию (страны социалистического лагеря). А мне ответили, что туда мест нет, и предложили Афганистан. Я согласилась, – вспоминает тюменка.

Путь предстоял неблизкий: сначала на поезде до Ташкента, оттуда – транспортным самолетом до Кабула.

– Танки загружены, техника, различное оборудование. По бокам на борту самолета скамейки, где мы и сидели.

Фото: предоставлено героиней материала.

Грузовые самолеты в Афганистан тогда летали только ночью. Помню, прилетели, грузовой отсек открывается, мы выходим, а на дороге с двух сторон стоят военные в касках, бронежилетах, с оружием. Стало страшно, думаю: куда это меня занесло, – рассказывает Валентина Польская.

Молодую женщину распределили на работу в город Джелалабад провинции Нангархар.

10 часов у операционного стола

Когда начинались боевые действия, работали сутками. На три операционных стола было только две медсестры, поэтому Валентине Викторовне приходилось иногда работать сразу на двух «точках».

Как считает Валентина Польская, успех операции во многом зависит не только от хирурга, но и степени подготовленности операционной, необходимого операционного инструментария и аппаратуры, чёткости работы медицинской сестры во время операции.

– Многие не знают и даже не представляют, какую тяжёлую работу выполняют операционные сёстры. Мы можем работать в реанимационном отделении, в перевязочной, в процедурной. Сёстры любого другого отделения, наоборот, не смогут работать в операционной, поскольку здесь совершенно другой профиль, отношение и специфика. Сестра порой может стоять по 8-10 часов у операционного стола, находясь в гуще оперативного вмешательства. Для этого нужно иметь огромное терпение и немалый запас физических сил. Уметь вовремя сориентироваться в изменившейся ситуации, порой и критической, просчитать на несколько шагов вперед ход операции. Как у нас говорят: «Хирург только собрался подумать, а инструмент уже должен быть у тебя в руке». То, что показывают в кино, конечно, красиво, но с жизнью мало соотносится, – заметила тюменка.

Бывало, одновременно по 10 раненых бойцов приходилось обихаживать.

– Психологически очень тяжело. Привозили солдат и офицеров, совсем юных ребят. Некоторые изранены до такой степени, что сразу было видно: уже не спасти… Так, одного мальчишку доставили без обеих ног и половины черепа, а он кричит: «Спасите меня! Спасите!» А ничего уже сделать нельзя, – говорит Валентина Польская.

Фото: предоставлено героиней материала.

Чаще всего воинам оказывали первую медицинскую помощь, и, если пациент был транспортабельный, отправляли на дальнейшее лечение в Кабул, а затем на Родину, в Советский Союз.

Однажды к воротам госпиталя местный житель принес на руках дочь, десятилетнюю девочку, которая подорвалась случайно на мине. Ребенку оторвало руку.

– Бывало, сотрудников в медицинской роте не хватало, поэтому санитара Витю, 18-летнего пацана, тоже привлекали к обработке несложных ран у бойцов. Мы его обучили даже уколы ставить, – рассказывает тюменка.

«Шурави Ханум» вызывала большой интерес

Валентина Польская признает, что она работала перед окончанием афганской войны, поэтому условия были намного комфортнее, чем у «первопроходцев»: были не палатки, а модули с кондиционерами. Жили тоже в модулях: в комнатах по 2-3 человека.

Кондиционер в жилых комнатах был не у всех. При его отсутствии отдыхать было невозможно: приходилось вставать среди ночи, мочить водой простынь и заворачиваться в нее: иначе не уснуть в раскаленной духоте. Это неудивительно: температура воздуха летом в Афганистане превышает 70 градусов.

– Бывает, слышишь ночью звук «вертушки» и понимаешь: привезли раненых, сейчас нужно будет вставать и идти в операционную, – вспоминает тюменская медсестра.

Джелалабад – это житница Республики. В городе растет много оливок, фруктов, урожай которых снимают по 2-3 раза в году.

– Иногда выезжали в город. Обязательно в сопровождении охраны, офицеров: иначе «Шурави Ханум» – в переводе советскую женщину – могли и украсть. Мы, белокожие, голубоглазые, в своих летних сарафанах с открытыми плечами, вызывали большой интерес у местного населения, особенно мужчин, ведь у мусульманских женщин не принято так одеваться, – говорит тюменка. – Афганистан – страна очень бедная. Плохо одетые люди, хижины.. Ребятишки подбегали, дергали за подол, просили «бакшиш» (подарок). Очень ценился картофель (почему-то в Республике он плохо рос).

Советские солдаты и офицеры, несмотря на тяготы войны, все так же влюблялись, даже создавали семьи с советскими женщинами.

Так, Валентина Викторовна до сих пор бережно хранит свой портрет – карандашный рисунок, который ей преподнес один из раненых солдат, лежавших в госпитале.

Фото: предоставлено героиней материала.

После завершения работы в Афганистане Валентина Польская вернулась домой, переехала из Заводоуковска в Тюмень. Продолжила трудиться операционной сестрой в областной клинической больнице № 1, откуда и ушла на заслуженный отдых.

– Медсестер бывших не бывает: «мышечная» память никуда не делась. И сейчас, если будет нужно, смогу оказать раненому необходимую помощь, – подчеркнула Валентина Польская.

Сейчас у женщины все думы – о единственном сыне, который в данный момент участвует в специальной военной операции на Украине.

Добавим, Валентина Польская имеет звание «Ветеран труда», награждена многочисленными благодарностями и почетными грамотами за многолетний труд в медицинской сфере, в том числе медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

Справка «КП-Тюмень»:

Афганская война (1979 –1989) – военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан (Республика Афганистан с 1987 года) правительственных сил Афганистана, поддерживаемых ограниченным контингентом Советских войск и вооружённых формирований афганских моджахедов («душманов») при политической, финансовой и военной помощи стран НАТО, КНР, исламских государств.

СССР ввёл в Афганистан свой военный контингент 25 декабря 1979 года. Созванный вскоре Совет Безопасности ООН на своём заседании не принял антисоветскую резолюцию, подготовленную США, СССР наложил вето. СССР мотивировал свои действия тем, что советский воинский контингент был введён по просьбе правительства Афганистана и согласно Договору «о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» от 5 декабря 1978 года.