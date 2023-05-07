«Я не фифа, я нормальная баба!»: тюменская радиоведущая поделилась секретами профессии

Фото: предоставлено героиней материала.

Ведущая Александра Тарабыкина работает на одной из популярных тюменских радиостанций с 2019-го года. В преддверии Дня радио Александра рассказала о любимой профессии.

В детстве над моим голосом смеялись

Можно сказать, карьеру телеведущей Александра начала с юных лет, когда стала участвовать и побеждать в детских конкурсах красоты и таланта.

Фото: предоставлено героиней материала.

– В восемнадцать лет я уже работала ведущей прогноза погоды на телевидении, и у меня закончился контракт, – вспоминает девушка. – Очутившись в «свободном плавании», поняла, что не хочу расставаться с телевидением, пришла на стажировку в другую телекомпанию, где мне предложили параллельно попробовать себя на радио. Так я стала линейным ведущим. Вела и утреннее шоу.

Тюменка признается: она и не надеялась на такое счастье.

Программный директор на собеседовании попросил рассказать какую-то смешную историю. Когда Александра ее рассказала, работодатель не то, что не засмеялся, а даже и не улыбнулся.

– Я подумала, что это провал. И он еще назвал меня фифой, а я ответила, что по внешности судить не надо. Я нормальная баба! В общем, он в меня поверил и взял на работу. Надеюсь, не пожалел, – смеется Александра.

Фото: предоставлено героиней материала.

По ее мнению, радиоведущий – это актер, режиссер и журналист в одном лице.

Девушка считает, что без профессионального образования вполне можно устроиться на работу в любое место, в том числе и на радио. Главное – желание, даже рвение, плюс определенный фарт, потому что нужно попасть в нужное время в нужное место. Ты должен понравиться, а главное при этом – быть собой, быть настоящим.

– Конечно, должна быть хорошая поставленная речь, но и это, опять же, приходит с практикой, – говорит радиоведущая.

Александра Тарабыкина благодарна преподавателю Тюменского института культуры Елене Головинской за те глубокие знания по постановке правильной речи, которыми она щедро делилась со студентами.

– Безусловно, голос, дикция – это очень важно для радиоведущего. Нужно обязательно делать речевую разминку, чтобы «разогреть» голосовой аппарат. Это, кстати, очень смешные упражнения. Если кто-то со стороны тебя видит, то сразу смеется. Обязательный ежедневный «ритуал» – скороговорки, – подчеркнула радиоведущая.

Фото: предоставлено героиней материала.

Сейчас в это сложно поверить, но в 16 лет Александра жутко стеснялась собственного голоса. Над девушкой подшучивали окружающие, говорили, что у Саши – голос, как у ребенка.

– Меня это очень сильно обижало. Как ни странно, я никогда не боялась телевидения, но при этом испытывала страх перед радиоэфирами. Поэтому можно сказать, что мой приход на радио – это в том числе и преодоление себя, своих комплексов.

«Саша, говори нормально!»

Не секрет, что многие современные ведущие (в том числе топовых эфирных каналов) допускают в речи большое количество ошибок. Это и неправильное ударение в словах (банты, торты), неверное склонение числительных и так далее.

– В двадцать первом веке абсолютно нормально ошибаться, – считает тюменка. – А у нас на радио тем более такая концепция, что нужно быть ближе к народу. И, например, если я начинаю чересчур правильно выговаривать некоторые слова, мне в чатах и мессенджерах слушатели начинают писать: «Саша, это невозможно слушать! Говори нормально, пожалуйста!»

По мнению Александры, если ведущий не уверен в правильном ударении в слове, то лучше его вообще не произносить. Кроме того, к эфиру всегда можно заранее подготовиться заранее. Есть для радио- и телеведущих и специальные приложения, к которым можно обратиться за помощью.

А так, конечно, безграмотный ведущий – это провал.

– Если сравнивать прямой эфир и запись, сделанную заранее, то прямой эфир намного круче тем, что испытываешь совершенно другие эмоции, причем неповторимые, которые нельзя отредактировать. С другой стороны, запись позволяет сделать свой «выход» идеальным, – рассуждает девушка. – Все зависит от цели передачи. Для шоу прямой эфир лучше.

Фото: предоставлено героиней материала.

Для меня радио – это любовь и особый мир. Как говорит наш программный директор Роман Ильич, мы –последние романтики на этой Земле. Для меня работа на радио – это работа мечты. Главное – не засиживаться на одном месте, развиваться, потому что выгорание может произойти очень быстро. Важно расширять свой кругозор: ведущий должен разбираться в любых темах и уметь поддержать каждый разговор. И даже если не понимаешь, о чем вообще говорит гость студии, должен «вывернуть» все так, как будто на самом деле ты специалист экстра-класса! Вот это – высший пилотаж!

Свои планы на будущее Александра связывает с театральной деятельностью. При этом оставлять радио не планирует, а мечтает, наоборот, переехать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы вещать уже на многомиллионную аудиторию.

Евгения СУВОРОВА

Фото из архива Александры Тарабыкиной

Справка «КП-Тюмень»:

Как сообщает Википедия, День радио – праздник работников всех отраслей связи, отмечается 7 мая.

7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года российский физик А. С. Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». Прибор, созданный для лекционных целей, реагировал на производимый на некотором расстоянии электрический разряд электрофорной машины или индукционной катушки. Летом 1895 года прибор был приспособлен для регистрации электрических разрядов в атмосфере и впоследствии получил название грозоотметчик.

День радио 7 мая ежегодно отмечают преподаватели, студенты и выпускники всех радиофизических факультетов России, а также радиолюбители. Современный информационный бум – результат труда многих поколений учёных, инженеров, техников: всех, кого судьба связала с отраслью связи.

По этой причине День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков-радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души.