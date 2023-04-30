«Делимся своим воздухом»: для чего нужна боевая одежда пожарного и сколько весит специальное оборудование

Фото: из архива Владимира Кондратьева

Старший пожарный123 ПСЧ 32 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Кондратьев о своей работе рассказывает с огромным воодушевлением: сбылась его детская мечта!

Из поджигателя – в пожарные

– Жил тогда с родителями в маленьком башкирском селе. С восьмилетними пацанами баловались спичками в старом заброшенном деревянном доме. Подожгли. Сколько лет прошло – а картина тушения огня до сих пор стоит перед глазами: слаженная работа пожарных, их продуманные действия, размотка рукавов… Хоть и попало мне тогда сильно от отца (в том числе ремнем) за этот случай, твердо решил: когда вырасту, обязательно стану пожарным, – смеется Владимир.

После службы в рядах Вооруженных Сил РФ мужчина переехал на постоянное место жительства в Тюмень и пришел в кадровое подразделение одной из пожарных частей, чтобы устроиться на работу. Ему сказали, что нет мест.

Владимир не сдавался: за свой счет прошел на платной основе обучение в учебном центре ФПС, что на 30 лет Победы в городе Тюмени.

Мечта в конечном итоге сбылась: устроился на стажировку, затем – на работу в пожарную часть № 123 областной столицы. Работает здесь уже четыре года, постоянно повышая квалификацию.

Владимир на службе Фото: Евгения Суворова

Пожарные дежурят посменно, сутки через трое. Их работа строго регламентирована, ее можно сравнить со службой в армии: все по часам.

Если дежурство проходит спокойно, без выездов на тушение огня, то сотрудники занимаются пожарно-тактической подготовкой, отработкой тушения пожаров. Обязательна физическая подготовка, направленная на развитие и укрепление силы и выносливости: челночный бег, подтягивания, отжимания и многое другое. Лишний вес у пожарных не приветствуется.

60 килограммов плюсом

На мой вопрос, берут ли женщин в пожарные, Владимир ответил, что раньше в МЧС региона работала одна девушка. Позже она поменяла направление службы – особенности профессии все же сказались.

– Сами подумайте: пожарные лифтом не пользуются, бегут по лестнице в специальной экипировке, «отталкивающей» огонь, и несут на себе оборудование для тушения огня весом в 40-50 килограммов. Редкая женщина такое выдержит, – поясняет тюменский пожарный. – Так, в прошлом году, горела сауна в двухуровневой квартире на Первомайской 50/1. Это 24-й этаж. И все нужно делать быстро, четко. Без паники. Не зря сотрудники МЧС проходят усиленную психологическую подготовку к службе, преодолевая боязнь темных замкнутых пространств и другие моменты.

Пожарная часть, где работает Владимир Фото: Евгения Суворова

Сейчас в оформлении и отделке квартир используется много искусственных материалов, в частности, пластика. Они очень токсичны. Чтобы не задохнуться, пожарные надевают на себя специальные аппараты, в которые закачен сжатый воздух.

Это оборудование часто спасает жизни людям.

– Горел двухквартирный частный дом на Запольной. Приехали, начали проводить боевое развертывание. Соседи подошли и сказали, что внутри дома может быть кто-то. Когда проникли внутрь, обнаружили мужчину, спящего на кровати. Вывели его на улицу, надев на мужчину спасательное устройство (у каждого пожарного такое есть), в которое, при проведении эвакуации, непрерывно поступает сжатый воздух из «личного» аппарата пожарного, – вспоминает тюменский сотрудник МЧС.

Фото: из архива Владимира Кондратьева

Непросто было, когда горел мусоропровод в одном из пансионатов на Седова. Стояла глубокая ночь, и пожарные обегали все 9 этажей, стучали в квартиры и будили людей, чтобы они не задохнулись дымом.

При пожаре сохранять спокойствие

Неоднократно Владимир и его сослуживцы спасали детей. Так, однажды произошло возгорание в двухкомнатной квартире. Там была семилетняя девочка. Малышка догадалась изолироваться на балконе, чтобы из квартиры туда не проник огонь.

– Девочка молодец, сообразительная! Обычно дети в таких ситуациях прячутся под кровать, диван, ванну, что затрудняет их поиски, – заметил пожарный. – В тот раз мы с напарником на адреналине сумели вдвоем, при помощи шанцевого инструмента, выломать тяжеленную входную дверь, советского производства, то есть сделанную на совесть, вместе с косяками. До сих пор удивляюсь, как нам это удалось.

Фото: из архива Владимира Кондратьева

По словам спасателя, главное при пожаре не паниковать, искать возможность покинуть задымленное помещение, всеми способами дать знать спасателям, где вы находитесь.

Принимал участие тюменец и в тушении пожара третьего ранга опасности на заводе «Полимерпласт». Спасал от огня и памятник архитектуры – бывшую водонапорную башню на Орджоникидзе.

– При тушении пожара на верхнем этаже башни использовали лафетный ствол. Вода подается со скоростью 39 литров в секунду. За минуту тогда ушло 5, 6 тонн воды, – подчеркнул пожарный.

Он признался, что горит на работе, в прямом и переносном смысле слова, получает адреналин, который так необходим настоящему мужчине.

Сейчас в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. Сотрудник МЧС призвал земляков быть осторожными: не разводить огонь у себя на дачах и участках в частных домах, не сжигать мусор и растительные остатки, чтобы сберечь свое, чужое имущество и жизнь!

Справка «КП»

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, с начала года в Тюменской области зарегистрировано 1 114 пожаров. Спасено 88 человек, на пожарах эвакуировано 292 человека.