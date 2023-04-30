Молодежь Тюменской области получила более 900 тысяч рублей на реализацию проектов

Фото: https://vk.com/moyaterritoriya72

Участники прошли образовательную программу, доработали свои идеи с наставниками и защитили проекты перед экспертами. 13 инициатив получили ресурсную поддержку на реализацию.

На первую волну конкурса «Моя идея» молодые люди Тюмени и муниципальных образований юга Тюменской области подали более 150 заявок. В онлайн и офлайн-форматах на интенсивах под руководством экспертов участники прорабатывали свои идеи и заполняли паспорта проектов. Также все желающие могли посетить индивидуальную консультацию с наставниками конкурса.

Фото: https://vk.com/moyaterritoriya72

Очная защита проектов прошла одновременно в трех городах — Тюмени, Ишиме и Тобольске — для 75 команд. В экспертный совет вошли представители власти, деятели молодежной политики, победители федеральных грантовых конкурсов и члены IV созыва общественной палаты Тюменской области. Поддержку на реализацию своей идеи получили 13 участников из Тюменского, Тобольского, Заводоуковского, Юргинского и Исетского районов на общую сумму 952 тысячи рублей.

Фото: https://vk.com/moyaterritoriya72

Самую крупную сумму гранта, 100 тысяч рублей, получили тюменцы Амит Камбодж и Дарина Чиркова. Проект Амита — патриотический спектакль «Музыка Свободы» — расскажет молодежи реальные истории трех ополченцев Донбасса и продемонстрирует историческое единство с Россией. Дарина представила инициативу «В регистре»: тюменцы узнают больше о донорстве крови и костного мозга, а также смогут пополнить регистр доноров. Матвей Пряников получил грант в 90 000 рублей на проект «Лекарственные растения и где они обитают». Его экологическая инициатива познакомит горожан с основами фитотерапии и повысит уровень знаний о лекарственных растениях.

Фото: https://vk.com/moyaterritoriya72

С полным списком победителей можно ознакомиться в группе мультицентра «Моя территория» в соцсети ВКонтакте.

— Меня очень впечатлило, как выступали ребята. Отдельного уважения заслуживает готовность отвечать на сложные вопросы — каждый сражался за свою идею до последнего. С помощью таких конкурсов можно лучше понять, чем живут молодые люди и что их волнует на самом деле, — рассказал Алексей Ларионов, участник экспертного совета конкурса «Моя идея», член IV созыва общественной палаты Тюменской области.

Фото: https://vk.com/moyaterritoriya72

Справка «КП»

«Моя идея» — конкурс молодежных инициатив, где победители могут получить до 100 тысяч рублей на реализацию социальных проектов. Конкурс направлен на повышение качества инициатив и проектов лидеров общественного мнения Тюмени и юга Тюменской области.