Тюменцам покажут документальный фильм о становлении рок-музыкантов в СССР

Фото: «Контора пароходства», соцсети

Жителей Тюмени приглашают на бесплатный показ документального фильма «Герои советского нью-вейва», повествующего о зарождении новой волны в СССР.

Если говорить подробнее, то картина рассказывает о попытках музыкантов двигаться в новом направлении в условиях цензуры и об эпохе перестройки, когда артисты получили свободу самовыражения. В фильме представлены многие ключевые коллективы новой волны, включая группы «Альянс», «Центр», «Странные игры», «Кофе», «Ночной проспект», «Игры», «АВИА», «Биоконструктор» и «Дурное влияние».

После просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями от увиденного.

Сеанс пройдет 5 мая в большом зале «Конторы пароходства», начало в 19.00. Вход на мероприятие только для горожан старше 18 лет. Перед посещением необходимо пройти регистрацию в группе мультицентра.