«Всегда звоним в больницу, чтобы узнать о самочувствии спасенного пациента»: фельдшер – о нюансах профессии

Елизавета: чувство жалости у медиков присутствует, но оно не всегда уместно Фото: Евгения Суворова

Талантливую студентку Тюменского медицинского колледжа Елизавету Андрееву руководство службы скорой помощи региона заприметило еще на конкурсе «Славим человека труда!» для студентов ссузов, где девушка участвовала и стала призером. В Андреевой не ошиблись.

Дышал с трудом, но улыбался

Фельдшер общепрофильной выездной бригады станции скорой помощи № 4 города Тюмени в профессии пять лет. Как признается Елизавета, было дело, когда однажды поняла, что «выгорела», и даже уволилась. И уже через две недели почувствовала, что не может жить без тяжелой, но такой любимой работы.

– Обязательную практику в медицинском колледже мне посчастливилось проходить в бригаде интенсивной терапии скорой помощи. Эта бригада выезжает на самые сложные вызовы, где требуется реанимация пациентов, на дорожно-транспортные происшествия и так далее. И уже после первой смены решила, что приду сюда работать, – вспоминает Елизавета.

Несмотря на небольшой стаж, молодой фельдшер спасла не один десяток жизней.

– Как-то поздним вечером поступил вызов, причем не срочный, к 47-летнему мужчине. Он лежал на кровати, улыбался, но не мог шевелиться. Супруга мужчины пояснила, что он в течение суток испытывает большие затруднения с дыханием. За медицинской помощью не обращался, надеялся, что всё пройдет, но к вечеру одышка усилилась. Выяснилось, что две недели назад пациент сломал ногу. Нам, как медикам, сразу стало всё понятно: это тромбоэмболия легочной артерии. В венах нижних конечностей в результате перелома образовался тромб, который поднялся по кровеносным сосудам в легкое, – пояснила фельдшер. – Пациент был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии и успешно прооперирован.

Автопарк скорой помощи Фото: Евгения Суворова

Второму пациенту вызвала скорую тоже жена. Мужчина изначально отказывался от медицинского осмотра, говорил, что и так всё прекрасно. А на самом деле у него была одышка, периодическая боль в груди.

– Каждый человек боль описывает по-своему: поддавливает, жжет, колет, – заметила Елизавета Андреева.

Кардиограмма показала, что у тюменца острый инфаркт миокарда. Пациенту была оказана экстренная оперативная медицинская помощь, а в больнице проведено аортокоронарное шунтирование.

– Нас никто не обязывает, но мы, работники скорой помощи, потом звоним в отделение больниц и интересуемся, как прошла операция, как чувствует себя человек, который был на волосок от смерти, – подчеркнула фельдшер. – Это же наш пациент, мы за него переживаем!

При ДТП страдает шея

В преддверии Дня работника скорой помощи, который ежегодно отмечается 28 апреля, в Тюмени в пятый раз прошел конкурс профессионального мастерства. Сильнейшей среди фельдшерских бригад стала та, в составе которой трудится наша героиня, Елизавета Андреева.

Первый этап конкурса – экстренная медицинская помощь при ДТП. В роли пострадавшего здесь выступал загримированный статист, на которого прикрепили имитационные накладки с травмами.

– Гематомы, раны были очень реалистичны! Слезы, паника, крики – всё это направлено на отвлечение внимания медиков, и справиться с этой серьезной помехой не менее важная задача, – рассказывает тюменский фельдшер. – Когда приезжаем на реальные ДТП, для начала сортируем пострадавших, чтобы определить тех, кто нуждается в незамедлительной помощи. К примеру, в первую очередь нужно провести иммобилизацию (фиксацию) сломанных частей тела. Обычно в авариях при резком торможении, а затем по инерции, отбросе назад, ломаются шейные позвонки при ударе о подголовник водительского или пассажирского кресла.

А вот так выглядит оснащение кареты скорой Фото: Евгения Суворова

Второй этап соревнований посвятили сердечно-легочной реанимации. На это дается не более 5 минут.

Электрический разряд дефибриллятора, маска с кислородом и непрямой массаж сердца – всё это для того, чтобы побороться за жизнь человека. Его необходимо вывести из состояния клинической смерти профессиональной аппаратурой.

Третий этап – организация быстрого сосудистого доступа ребенку в крайне критическом состоянии. И раз есть угроза для жизни, а осуществить венозный доступ невозможно, медики с помощью дрели и прочной иглы выполняли внутрикостный доступ на берцовой кости, чтобы ввести лекарственные растворы. Спасающая альтернативная методика применяется на станции скорой помощи уже восьмой год, более 400 пациентам помогли при ожогах, остановке сердца, шоке.

Автомобили оснащены всей необходимой медицинской техникой Фото: Евгения Суворова

О чувстве жалости и ложных вызовах

Как признается Елизавета, очень неприятно, а самое главное, жалко потраченного впустую драгоценного времени, когда через весь город мчишься на машине скорой помощи со включенными спецсигналами, а вызов оказывается ложным. К примеру, прохожие вызвали бригаду мужчине, лежащему на земле. А ему вовсе не плохо, а очень даже хорошо: спит на газоне в состоянии алкогольного опьянения.

– Бывает, вызывают одинокие пожилые люди. Им нужно смерить артериальное давление и просто поговорить, посочувствовать. Такие бабушки и дедушки плачут, спрашивая «Когда я уже умру?». Очень жаль их. Не забывайте своих родных, близких и далеких! – призывает фельдшер.

Внутри кареты скорой Фото: Евгения Суворова

По ее словам, чувство жалости у медиков присутствует, но оно не всегда уместно. Если у человека истерика, можно и повысить голос на него, чтобы привести в чувство, но не с целью обидеть пациента, а чтобы быстрее успокоить и помочь.

– Хотелось бы напомнить тюменцам: сотрудники скорой помощи не открывают больничные листы, не назначают лечение, не дают никаких лекарств! Это не в нашей компетенции, – подчеркнула Елизавета Андреева.

А семейную фельдшерскую династию Андреевых намерена продолжить восьмилетняя дочь Елизаветы. Девочка, как и мама, мечтает работать в службе скорой помощи!

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