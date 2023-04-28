Мечтающим о загородной жизни: в «Тюменской слободе» стартовало строительство проекта «Скандиа. Таунхаусы»

Фото: ООО «СЗ «Скандиа Комарово».

В «Тюменской слободе» возводится уютный двухэтажный квартал для тех, кто мечтает о своем доме, но не хочет отказываться от городской жизни и ее удобств. Проект «Скандиа. Таунхаусы» позволяет осуществить мечту о загородной жизни в черте города.

Синтез загородной жизни и городского комфорта

В Музейном комплексе имени Словцова прошла презентация нового проекта «Скандиа. Таунхаусы».

– Наша команда последние годы много работала над эффективностью, улучшением самих себя, бизнес-процессов, коммуникаций и, конечно, над своим продуктом. И мы добились успехов, в частности из-за того, что те обязательства, которые мы на себя берем, исполняем. И вот настал день запуска нашего нового интересного проекта «Скандиа. Таунхаусы». В нем реализован тот опыт, который мы накапливали все эти годы, всё лучшее, что можно взять от наших прошлых проектов, будет использовано здесь, – подчеркнул директор компании «Скандиа» Николай Никифоров.

Новый квартал расположится в одном из самых перспективных районов города – в «Тюменской слободе». Лаконичные и уютные двухэтажные дома находятся в тихом зеленом районе между коттеджными поселками Комарово и Дударева.

Фото: ООО «СЗ «Скандиа Комарово».

Лишать себя городских удобств не придется. Квартал расположен в черте города, поэтому будущие жители будут иметь городскую прописку. Вся инфраструктура уже сейчас доступна и готова к пользованию. Сегодня здесь функционируют школы, детские сады, поликлиника. Достаточно прогулочных зон, детских и спортивных площадок, сетевых магазинов в шаговой доступности.

Несмотря на удаленность от шумных дорог, здесь хорошо развита дорожная инфраструктура. Летом откроется остановка общественного транспорта в 2-3 минутах ходьбы. Доехать до центра города просто: проложен выезд на улицу Закалужскую. А в скором времени будут построены и выезды на Московский тракт, объездную и улицу Калинина.

– Таунхаусы объединяют в себе городской комфорт, где всё есть в шаговой доступности, и преимущества загородной жизни: лес, внутренний двор, тишину и много личного пространства. Мы постарались сделать наш проект уютным, добавить в него нотки скандинавской жизни и заложить атмосферу добрососедства, которую, надеюсь, будущие жители будут поддерживать и развивать, – рассказала руководитель отдела продаж и маркетинга «Скандии» Надежда Меняйлова.

Искусство жизни в гармонии с природой

Проект «Скандиа. Таунхаусы» состоит из 12 блоков жилых домов и представляет собой уютный 2-этажный квартал из 72 таунхаусов, или, по-другому, юнитов. Архитектура проекта лаконичная и располагающая к размеренному загородному образу жизни в городе.

Строгие и лаконичные формы фасада, нейтральные цвета в сочетании с деревянными террасами делают архитектуру приятной для жизни. Большие окна на первых и вторых этажах наполняют комнаты естественным светом. Стеклянные балконы добавляют архитектуре легкость и позволяют сохранить дневной свет в комнате.

Фото: ООО «СЗ «Скандиа Комарово».

– При проектировании мы предусмотрели большое количество функций и два варианта отделки. В каждом таунхаусе предусмотрено не только парковочное место, но и теплый гараж, открывающийся с пульта. Одна из важных особенностей: у нас есть дымоход под классический камин, – рассказал Никита Панов, главный специалист отдела продаж «Скандии».

В приоритете – комфорт для жителей

У жителей квартала будут собственные участки от 250 до 380 м², это еще один значимый атрибут загородной жизни, перенесенный в этот проект. Внутреннее наполнение двора включает в себя террасную доску при входе, беседку-перголу с навесом, посевной газон и 1,5-метровое деревянное ограждение. Смонтированы уличные розетки с разных сторон дома для вечерних посиделок под закатным солнцем.

– В городе мы заряжаемся высоким темпом жизни и расслабиться довольно непросто. Атмосфера нашего проекта будет способствовать возможности замедлиться, улучшить качество проведенного времени с семьей и своей жизни в целом. Жители смогут выйти утром во двор и выпить кофе, летом полежать на траве и почитать книгу, полюбоваться звездами, которые в этом районе, кстати, светят ярче, – отметила Надежда Меняйлова.

Фото: ООО «СЗ «Скандиа Комарово».

На придомовой территории таунхауса отведено место для парковки второй машины и предусмотрено освещение.

Условия покупки таунхауса от «Скандии» На покупку таунхауса действует ставка от 5,7% и все варианты ипотеки: «Семейная» – от 5,5%, «Господдержка» – от 7,5%, «IT Ипотека» – от 4,5%.

Фото: ООО «СЗ «Скандиа Комарово».

В рамках комплексного продукта от Сбербанка доступно снижение ставки на 4% от выбранной программы на период строительства либо снижение на 1,4% на весь срок ипотеки.

Фото: ООО «СЗ «Скандиа Комарово».

Можно воспользоваться рассрочкой с первоначальным взносом от 30% и оплатой до сентября 2024 года.

Отдел продаж компании «Скандиа»:

ул. Василия Малкова, 12, корп. 1, стр. 1, тел. +7 (3452) 69-76-77.

Сайт проекта: scandia.life

Больше новостей о проекте – в телеграм-канале scandia_company.

Продажи квартир ведутся по 214 ФЗ. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО» (ИНН 7203490579, ОГРН 1197232025540). Проектная документация – на наш.дом.рф.

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Ставка от 6,7% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 240 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка, компании «Скандиа», при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях.

При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – до 30 000 000 руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 15 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 01.04.2023 г. по 31.12.2024 г. включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях – на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.