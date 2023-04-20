«Кормлю» любовью: тюменка поделилась секретами выращивания комнатных цветов

Фото: архив героя публикации.

Квартира тюменки Натальи Лешаковой утопает в комнатных цветах. Они везде: на подоконниках, шкафах и на специальных стеллажах под лампами. В коллекции цветовода 95 сортов пеларгонии и 30 сортов фуксии.

Первая ласточка – из подземного перехода

– Моя любовь к пеларгонии началась пять лет назад. Однажды в подземном переходе я увидела пожилую женщину, торгующую цветами. Среди них стоял горшок, весь окутанный огромными цветущими бутонами. Я просто обомлела от такой красоты! Когда спросила название растения и мне ответили, что это герань, даже не поверила. В моем представлении герань – это большущий зеленый куст у бабушки на окошке с мелкими цветочками где-то сверху. А здесь я увидела просто произведение искусства! Конечно, я купила этот роскошный цветок. Это была моя первая пеларгония (кстати, я только потом узнала правильное название этой культуры), – вспоминает тюменка. – А звали тот мой первый цветок Бермуда Пинк. Она до сих пор у меня есть в коллекции.

Фото: архив героя публикации.

По словам Натальи, существует очень много сортов пеларгонии. Точную цифру назвать затрудняется, но достоверно известно, что более 400 сортов. К тому же и российские, и зарубежные селекционеры на постоянной основе выводят всё новые и новые сорта герани.

Начинала вести цветочное хозяйство тюменка одна, а затем подключила к процессу лучшую подругу. Приятельнице очень нравятся фуксии, поэтому коллекция расширилась другим видом цветов.

– За пять лет, что мы занимаемся цветоводством, только один раз оставляли наших зеленых друзей в чужих, но надежных руках, когда уезжали с подругой отдыхать на море, – подчеркнула Наталья Лешакова. – А так мы с пеларгониями и фуксиями неразлучны.

Свежий воздух и прищипка

Что касается ухода за геранью, то здесь главное – любовь именно к этому растению.

Фото: архив героя публикации.

– Меня часто покупатели спрашивают, чем я подкармливаю свои цветы, и я им отвечаю – любовью. Для меня они – мои детки, которых я обожаю. Я о них постоянно думаю, переживаю и забочусь. Каждый начинающий пеларгонист сталкивается с большими трудностями в агротехнике герани. Главная задача практически у всех – научиться правильно укоренять отросточки герани. Это получается не сразу, но приходит с опытом. И я училась на своих ошибках… Сейчас с удовольствием делюсь своим способом укоренения и остальными знаниями. Конечно, у меня нет образования агронома, но есть большая практика, – говорит Наталья Лешакова. – Пеларгонии не переносят, когда их заливают водой. Этот цветок простит вам то, что его забыли полить, но не простит «наводнения» в кашпо. Это грозит гибелью зеленого друга.

Герани нужна поэтапная пересадка: увеличивают емкость горшка постепенно. Именно при таком уходе вырастет здоровое и крепкое растение.

Фото: архив героя публикации.

Пеларгония очень отзывчива на подкормки удобрениями.

– Я использую не только готовые удобрения, но и народные средства, например, применяю такой раствор: капля йода на литр воды или настой воды с сахаром и дрожжами, – заметила цветовод. – Чтобы пеларгония не выросла, как раньше у бабушек, в одну «палку», ее надо вовремя формировать, а это значит, нужна своевременная прищипка точки роста. Это необходимо для того, чтобы герань начала кустится и получился красивый, пышный цветок. После формирования растения и прищипок на каждой веточке будет бутон. И не бойтесь обрезать пеларгонии!

Их надо формировать два раза в год – осенью и весной. А вообще, этот цветок очень любит свежий воздух. Выносите его, если есть возможность, на балкон или еще лучше – на дачу или в огород, если у вас частный дом.

В таких условиях герань вас порадует еще больше: за лето из маленького отросточка вырастет огромный куст с огромными цветами.

Семейный цветок, должен быть в каждом доме

– Могу успокоить начинающих цветоводов: именно пеларгония – самый непривередливый цветок. И уход за ним, как мне кажется, самый простой, – считает тюменка. – Не бойтесь его заводить в своем доме; по поверью, пеларгония должна быть в каждом доме, это семейный цветок. Поскольку разновидностей герани очень много, то можно сказать, что, если вы выращиваете пеларгонию, у вас в доме будут и розы, и тюльпаны, и пионы. Мой самый любимый сорт – это Вива Каролина, плющелистная ампельная пеларгония.

Наталья очень удивилась, когда на одном кусте герани зацвели веточки с совершенно разными по оттенкам бутонами. А потом она узнала, что так бывает, поскольку современные виды пеларгонии выводятся путем скрещивания двух или даже нескольких сортов.

– Так как в моей цветочной коллекции очень много растений, излишки после обрезки укореняю и затем продаю любителям пеларгонии, а на вырученные деньги опять покупаю новые сорта культуры. Вот такой круговорот герани в природе, – смеется Наталья. – В моих планах приобрести еще как можно больше новых сортов пеларгонии. А их столько, что глаза разбегаются! Правда, для этого надо много места, а его у меня, как и у всех цветоводов, ой как не хватает!

Фото: архив героя публикации.

Справка «КП»-Тюмень»

10 интересных фактов о пеларгонии

1. То, что мы привыкли называть геранью, на самом деле пеларгония.

2. В природе герань произрастает на территории Южной Африки. Насчитывается более 250 видов.

3. Часть европейских стран выбрали этот цветок в качестве своего национального символа, например Швейцария.

4. Листья и цветы некоторых ароматных сортов герани съедобны. В высокой кухне ими украшают десерты, приправляют салаты и даже мясные блюда. Сорта с лимонным ароматом добавляют в чаи, торты, пудинги. А сорта с мятным запахом часто добавляют в напитки.

5. Пеларгония не только красива внешне. Её масла обладают мощными целебными свойствами. По сей день жители Южной Африки используют это растение при лечении респираторных заболеваний. Также говорят, что эфирные масла пеларгонии снимают стресс и тревожность.

6. Некоторые сорта ароматной герани содержат столько эфирных масел, что отпугивают насекомых. Многие используют их вокруг мест для отдыха, чтобы комары и мошка не мешали наслаждаться свежим воздухом.

7. Большинство садоводов знают герань только в нескольких цветах. Помимо всем известных вариаций красных и белых сортов, существуют фиолетовый, абрикосовый, лиловый, розовый и даже жёлтый. И ещё больше вариаций у двухцветных видов.

8. Многие сорта пеларгонии специально выводились для того, чтобы украшать помещения, балконы и террасы.

9. Герань – одно из немногих растений, которое будет цвести даже у тех хозяек, которые совсем не разбираются в цветоводстве, ну, или не хотят тратить много времени на обслуживание цветов.

10. В теплом климате и при должном уходе герань может достичь невероятных размеров: куст разрастается до 5 и даже 10 метров.