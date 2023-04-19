Участницы группы «Тюмень с Юрой» хотят открыть в городе сквер и улицу имени Шатунова

Фото: Евгения Суворова.

Юрий Шатунов пользовался бешеной популярностью еще в бытность его солистом группы «Ласковый май». Песни «мальчукового ансамбля» в лихие 90-е звучали в каждом дворе. Позже он начал выступать сольно. Концерты проходили с аншлагом до самого конца жизни певца, которая оборвалась 23 июня 2022 года…

От общения в чатах до вечера памяти

Группа тюменских поклонников личности и творчества Юрия Шатунова «Тюмень с Юрой» образовалась через четыре месяца после его смерти, в октябре 2022 года.

Фото: Евгения Суворова.

– Увидела в социальных сетях, как московский организатор и создатель группы «Сквер имени Юрия Шатунова» призывал все города по России и миру поддержать эту идею. Я не осталась в стороне и начала собирать подписи в Тюмени на различных предприятиях и организациях, искать единомышленников. Так родилась наша группа «Тюмень с Юрой», мы начали отправлять информацию со ссылками на группу во все соцсети и чаты в мессенджерах, – вспоминает идейный вдохновитель и создатель группы Елена Киреева. – На данный момент собрали порядка 400 подписей, но сбор пока приостановили. Занимаемся популяризацией творчества и личности Юрия Шатунова и поэта-композитора Сергея Кузнецова, который написал для Юрия множество хитов («Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многие другие) и сотрудничал с певцом до самой смерти.

Женщины, поклонницы Юрия Шатунова, сначала общались виртуально, в чатах, затем стали устраивать личные встречи, где обменивались личными историями знакомства с певцом. Кто-то видел Шатунова и общался с ним при жизни, кто-то открыл для себя глубину личности и творчества певца уже после его смерти. Что примечательно, после ухода артиста из жизни армия его поклонников значительно расширилась, многие стали слушать песни, изучать биографию певца.

Затем тюменские поклонницы решили организовать вечер памяти исполнителя. Певец в последний раз был с концертом в Тюмени 3 февраля 2022 года, а вечер памяти состоялся 5 февраля 2023 года.

Фото: Евгения Суворова.

– Площадку нам предоставил на безвозмездной основе центр творчества «Максимум». Его воспитанники выступили на мероприятии, исполнив песни «Седая ночь» и «Забудь его, забудь». Многие пришли с белыми розами, – рассказывает Елена Киреева.

После все розы отвезли в храмы. Цветы поставили у иконы Георгия Победоносца (в православной традиции Юрий – это Георгий, таким именем обычно крестят всех Юриев) и к иконе ангела-хранителя.

В настоящее время группа «Тюмень с Юрой» насчитывает 70 участниц. Группа закрытая, но желающие могут присоединиться к ней по специальному приглашению.

«Познакомилась» с ним после ухода

Фото: Евгения Суворова.

Тюменка Марина Богданова познакомилась с творчеством Юрия Шатунова совершенно случайно, уже после его ухода из жизни.

– Я старше Юры на много лет, волна его ранней популярности меня миновала, но накрыла сейчас. Я хотела разобраться в его несправедливо раннем уходе, найти причины этого. И, погрузившись в эту проблему, я открыла Человека: личность, творца, легенду. И продолжаю открывать его и его творчество до сих пор. Каждая песня – это откровение, – делится мыслями тюменка.

Фотографировала экран телевизора

Жительница областной столицы Татьяна Зорина первый раз увидела Юрия в передаче «Утренняя почта», которая выходила в 80-х годах прошлого века в выходные дни. Это было его первое появление на телевидении, он пел «Белые розы».

– После этого, можно сказать, я потеряла голову! И не только я, но и все девчонки СССР. Юра сразу очаровал и влюбил в себя. Начались бесконечные поиски любой информации, связанной с ним: покупка значков, фотографий, плакатов в коммерческих магазинах. Нескончаемая гонка за кассетами «Ласкового мая»: было огромным счастьем переписать песни с кассет у подруги или знакомых! Я приобрела пластинку в ЦУМе, выстояв огромную очередь. Информацию в то время особо черпать было негде, поэтому с нетерпением ждала подростковые передачи по ТВ («До 16 и старше», «Марафон-15») и с фотоаппаратом в руках ждала: а вдруг покажут его, моего Юру, и удастся сделать фото с телевизора! – вспоминает Татьяна Зорина.

По словам женщины, новость о смерти кумира прогремела как гром среди ясного неба: «Земля ушла из-под ног. Вся молодость пронеслась перед глазами. Я не находила себе места: слезы рекой, бесконечные просмотры информации, что случилось и почему. Все лето прошло, как в тумане, каждый день мысли – только о нем. После посещения могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в августе 2023 года я немного успокоилась и начала приходить в равновесие».

Влюбилась в красивый голос

Тамару Траксель познакомила с творчеством Юрия Шатунова ее мама в 2001 году.

– Когда мне было 12 лет, услышала голос: очень необычный, красивый. Я спросила, кто это поёт, и мама рассказала, что была раньше такая группа – «Ласковый май», – рассказывает тюменка. – Я тогда влюбилась просто в этот голос, а потом, когда увидела Юрия на экране телевизора, поняла, что это любовь навеки!

На концерт Шатунова я попала через много лет, в 2016 году. Меня очень впечатлило, как Юрий общался с людьми из зала, душевно отвечая на вопросы и записки зрителей в перерывах на отдых. И пел он два с половиной часа без фонограммы. Так сбылась моя детская мечта – воочию лицезреть кумира.

Фото: Евгения Суворова.

До сих пор сожалею, что не смогла присутствовать на его последнем концерте в Тюмени 3 февраля 2022 года. Думала, еще схожу, успею…

Как по Юрию, ни по кому из артистов так не плакала. Думаю, многие поклонники не могут до сих пор смириться с тем, что его нет с нами.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа…»

Эти знаменитые строки Пушкина применимы и к Юрию Шатунову, считает Тамара Траксель.

Сквер и улица имени Юрия Шатунова

Елена Киреева подчеркнула: все вечера памяти и благотворительные концерты организаторы устраивают за счет личных средств.

– Никаких спонсоров у нас нет. Огромное спасибо тем, кто предоставляет бесплатные помещения для проведения наших мероприятий, – благодарит тюменка. – Нам очень нужны люди, сподвижники, так же, как мы, заинтересованные в популяризации жизни и творчества Юрия Шатунова. Хотим, чтобы клуб его имени располагался в определенном месте и работал на постоянной основе. Думаем привлекать талантливых творческих детей к участию в клубе.

В ближайших планах организаторов группы «Тюмень с Юрой» – проведение литературно-музыкальной гостиной, посвященной поэту и композитору Сергею Кузнецову. Она состоится 23 апреля.

28 мая устроители собираются провести благотворительный вечер на площадке «Конторы пароходства».

И самое главное – поклонницы мечтают в небольшом скверике, который они обнаружили в центре города, разбить клумбы и посадить цветы, в том числе розы (разумеется, и белые в том числе), и назвать одну из улиц в новом микрорайоне Тюмени именем Юрия Шатунова.