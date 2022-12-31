В новогодние каникулы тюменцы могут сходить на необычные спектакли

Фото: театральный центр «Космос»

Новогодние каникулы - отличное время, чтобы провести его с близкими. Походы по гостям и праздничные застолья можно разнообразить «выходом в свет», например, в театр.

Так, молодежный театральный центр «Космос» подготовил для горожан новогодние спектакли и другие интересные события, которые пройдут c 4 по 8 января. Среди них есть уже знакомые и полюбившиеся горожанам постановки.

Например, с 4 по 13 января состоится спектакль-вербатим арт-группы KREATORZ «Моя комната», участника специальной программы «Золотой Маски».

4 и 5 января в 11:00 и 17:00 самых маленьких тюменцев ждут на бэби-спектакль «Мама, я построил Вселенную?».

6 января в 16:00 пройдет встреча «Лес.Космос», на которой креаторы и сообщества будут генерировать идеи для будущих проектов, погрузившись в философию Владимира Бибихина.

А 7 января в 19:00 состоится хореографический спектакль-рассуждение «М.Д.Ж.».