Тобольской певице Инстасамке запретили въезд в Латвию на неопределенный срок

Фото: Инстасамка / соцсети.

Певице Дарье Зотеевой, которая больше известна как Инстасамка, запретили въезд в Латвию. Сегодня, 15 апреля 2023 года, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевис сообщил официальное решение властей.

— На основании закона об иммиграции я принял решение о включении гражданки Российской Федерации Дарьи Зотеевой в список нежелательных для Латвийской республики лиц, — заявил Эдгарс Ринкевис в социальных сетях.

Инстасамке запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Дарья Зотеева якобы спонсирует российских военнослужащих, которые участвуют в СВО. Тогда на официальном сайте «Миротворец» появилось имя певицы. Туда попадают люди, совершившие преступления против Украины.