Гастроли 11 месяцев в году: во Всемирный день цирка тюменка рассказала о закулисье цирковой жизни

Фото: соцсети.

Считается, что в цирке работает особая каста людей. Не каждому подойдет этот распорядок и ритм жизни, довольно непростой. В преддверии Всемирного дня цирка корреспондент «КП»-Тюмень» побеседовала с Екатериной Остудиной, воздушной гимнасткой циркового экзотик-шоу «Аливрувер» под руководством Юлии Филатовой.

В дуэте с мужем

Екатерина родилась в Тюмени, в семье гимнастов, и вся её жизнь, от рождения до сегодняшнего дня, посвящена этой профессии.

Фото: соцсети.

– Мои родители тоже были воздушными гимнастами. Приехали на гастроли с цирком в столицу Западной Сибири Тюмень, где и появилась на свет я. Родилась, как говорят у нас в цирке, «в опилках» и уже через два месяца поехала дальше на гастроли вместе с папой и мамой. Так как я росла в цирке, то с детства тренировалась в самых разных жанрах: от акробатики до клоунады, – вспоминает артистка.

В 15 лет девушка вышла на арену, где показывала номера с хулахупами (обручами), была ассистенткой у родителей, а с 2001 года стала воздушной гимнасткой. Сначала работала с мамой, а когда вышла замуж, то образовала воздушный дуэт на петлях с супругом.

Фото: соцсети.

– Две петли, за них держатся артисты и, поднимаясь под купол, исполняют различные трюки. Иногда партнёр держится за петлю одной рукой, а партнерша лежит при этом на голеностопах мужчины, не держась за него руками. Этот номер мне передали по «наследству» родители, но мы, конечно, его обновили – и репертуар, и художественные образы. Кстати, все костюмы для выступлений я сначала придумываю, потом рисую на бумаге, делаю выкройки и затем шью сама, – поясняет Екатерина.

Супруг пришёл в цирк из спорта (он мастер спорта по прыжкам в воду). Более 10 лет проработал акробатом на подкидных досках, а после свадьбы они стали работать вместе.

Цирк – своего рода общежитие

Фото: соцсети.

По словам воздушной гимнастки, труппа 11 месяцев в году гастролирует.

– Получается, что с коллегами мы, цирковые артисты, проводим больше времени, чем с родственниками, друзьями. Мы находимся в общежитии. Поэтому артисты чаще создают семьи со своими же товарищами, напарниками, появляются дети. Пока родители на манеже, за ребёнком смотрит тот, кто сейчас свободен, – смеется Екатерина Остудина.

Когда человек попадает в цирк, например, из спорта, он либо остаётся навсегда, либо устаёт от постоянных переездов и уходит. Чтобы остаться в цирке, надо искренне полюбить его, несмотря на бытовые сложности. Так, каждые два месяца надо полностью собрать и упаковать в контейнеры личные вещи, разобрать и снова собрать рабочее оборудование. Затем переехать и заново обустроить временный «дом», вещи распаковать, всё разложить, детей в школы или детские сады оформить, найти для них спортивные секции и кружки дополнительного образования, в цирке смонтировать оборудование на новом месте, настроить свет, музыку для выступления. Плюс постоянные репетиции (допустим, перед каждой премьерой артисты неделю находятся в цирке с 9 до 23 часов).

– Для меня нетрудно быть на гастролях, для меня сложнее сидеть более трех месяцев на одном месте. Мы, женщины, стараемся даже на гастролях создать уют в каждом городе, – отмечает артистка.

Дети цирковых артистов быстро привыкают к кочевой жизни и становятся очень коммуникабельными. Они гастролируют вместе с родителями, школы меняют раз в 1,5-2 месяца и даже успевают в разных городах ходить в кружки рисования, танцев и программирования. Старший сын Остудиных в этом году заканчивает 11-й класс, а младшая дочь пока первоклассница. У них очень много друзей по всей России.

Сила мышц и подтянутое тело

Фото: соцсети.

Цирковые артисты постоянно тренируются, даже когда уходят в отпуск, так как от их физической формы зависят здоровье и жизнь.

– Вес у всех индивидуальный, нет строгих рамок, главное – сила мышц и подтянутое тело. У меня вес 48 килограммов, у мужа – 64 килограмма, но я знаю воздушных гимнастов-мужчин, которые весят более 90 килограммов. Стараемся придерживаться спортивного питания (больше белка и меньше углеводов), но можем себе позволить иногда и немного сладостей, – признается Екатерина.

Не обходится и без упражнений для поддержания формы. Репетиции проходят четыре раза в неделю, два раза в неделю представление (в среднем). В дни представлений только «подкачка» и разминка. Дополнительно девушка занимается йогой два раза в неделю и старается в каждом городе ходить в тренажёрный зал.

В цирковой программе «Аливрувер» очень много молодых артистов: акробаты на дорожке, на русской палке, эквилибристы, жонглёр с диаболо и так далее. В шоу задействовано большое количество животных (медведи, собаки, кошки, змеи, обезьяны, дикобразы, лошади, пони, попугаи).

Екатерина Остудина и ее муж – серебряные призёры международного фестиваля циркового искусства в КНДР, были с гастролями в Германии, Японии, Турции, Идонезии и других странах.

Фото: соцсети.

– В ближайшем будущем хочу подготовить и выпустить в работу младшую дочь. Старший сын уже работает с нами в коллективе в жанре «жонглёр с диаболо» и собирается выпускать номер-соло на воздушных ремнях, – поделилась планами артистка. – Для меня цирк – это дом. Я не могу назвать его работой. Искренне любить цирк – это продолжать быть с ним, в нем, несмотря на своеобразный быт, постоянные переезды, боль в мышцах, бессонные ночи и так далее. Я всегда с огромным удовольствием иду на манеж и, когда по окончании номера зрители аплодируют, чувствую себя очень счастливой!

Справка «КП»-Тюмень»

Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Всемирный день цирка (World Circus Day). Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые, причём в разных уголках планеты.

Современный цирк – это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое. В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеет мировую известность.

Большой Московский государственный цирк – один из самых больших стационарный цирков в мире. За время своей деятельности он представил более 100 различных программ, в которых принимали участие лучшие артисты русского и зарубежного цирка.

В золотой фонд российского цирка вписаны такие знаменитый династии, как Дуровы, Запашные, Кио, Филатовы, Кантемировы, Тугановы, Багдасаровы, Волжанские, Довейко. И список мастеров манежа можно продолжать ещё долго. О цирке написано немало книг и картин, снято множество фильмов, ему посвящены международные цирковые фестивали, самый старый и престижный из которых – фестиваль в Монте-Карло, где разыгрываются свои цирковые «Оскары».