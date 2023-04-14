Бизнес на двух стульях

Фото: предоставлено «Браст – Фанера Сервис».

Сколько раз вы слышали истории о том, как успешный человек сумел достичь всего, начав дело с пустыми карманами? Бизнес основателя компании «Браст Фанера Сервис» в Тюмени начался именно так – почти с нуля. А если быть точнее – с карандаша и двух стульев с барахолки...

Не простой карандаш

Это сегодня мы, тюменцы, знаем компанию «Браст Фанера Сервис» как одного из крупнейших дистрибьюторов по продаже фанеры в УрФО. А ведь еще в 2012 году в штате зарождающегося бизнеса было всего два человека, один из которых Раймонд Струпка – основатель, рискнувший выкупить партию карандаша у Тюменского фанерного завода. Нет, речь не о главном инструменте художника, а о циллиндрической отточке, из которой, к слову, получаются неплохие заборы, вольеры и даже лестницы.

– Лет 10 назад предложил своему напарнику Бахтиёру попробовать заняться распилом карандаша на продажу. С чего начали? Взяли у знакомых в долг 50 тысяч рублей, купили два разваливающихся, но рабочих станка 1952 года и начали пилить. Пилили вдвоем. Впрочем, мы всё делали тогда вдвоем, помощников не было. Площадкой продвижения и сбыта выбрали обычный сайт объявлений. И дело пошло, на третий месяц у нас уже стояла очередь из частников, желающих купить распил, – рассказывает Раймонд.

После двух месяцев активной работы у станков двое решительных парней уже начали думать о расширении. На первую выручку всё на том же сайте объявлений были куплены два стула, два стола и один компьютер. Плюс аренда ангара в 350 кв. метров. Так зародилось крупное дело – благодаря одной идее и двум людям, сидевшим на двух подержанных стульях, с советскими станками и голыми стенами вокруг.

От неликвида до высокого сервиса

Завод, некогда передавший начинающим предпринимателям карандаши, увидел, насколько быстро и удачно предприниматели справились с задачей. Тогда представители предприятия предложили новоиспеченным партнерам неликвидную фанеру. И они вновь не отказались. В итоге у порога арендованного ангара оказалось около четырех фур материала, приобретенного в рассрочку.

– Сложность в том, что в те годы многие не понимали, что вообще можно сделать из фанеры. Поэтому хотелось не просто ее продавать, а рассказать людям, как и где применить. Для этого мы создали сайт, начали потихоньку наполнять интересными статьями с советами, этим мы, наверно, и отличались от наших конкурентов, – делится Раймонд.

Даже в таком, казалось бы, суровом строительном деле есть место творческому подходу. И это, действительно, то, что выделяет «Браст Фанеру Сервис» среди подобных предприятий. Не зря, как отметил Раймонд, в названии присутствует слово «сервис». Уже на старте была поставлена цель – обеспечить высокий клиентский сервис. В компании работают специально обученные консультанты, которые готовы не просто рассказать о товаре, но и дать рекомендации по его применению.

– Сервис заключается не только в сопровождении покупки под ключ. На стадии открытия мы одними из первых в Тюмени оказывали услугу доставки материала с оплатой на месте. Сейчас, помимо доставки и любого вида оплаты, включая кредит, предлагаем услуги распила по заданным размерам, фрезеровки, изготовления криволинейных деталей, – подчеркнул Раймонд.

Кто одобрит миллион?

Может показаться, что с фанерным бизнесом Раймонда всё прошло без сучка и задоринки. Однако в своем деле, как и, кстати, в работе с фанерой, без шероховатостей никогда не обходится. В основном загвоздки случаются в главном вопросе – вопросе денег.

Раймонд, являясь носителем статуса резидента (до 2008 года Раймонд проживал в Риге), в начале пути обращался за кредитованием в разные российские банки. Одни, вполне ожидаемо, отказывали, другие предлагали, мягко говоря, не самые выгодные условия.

В 2014 году единственным банком, который пошел навстречу и одобрил кредит на сумму около полутора миллионов рублей на посильных для бизнеса предпринимателей условиях, стал Уралсиб.

– Для примера мы рассматривали условия банков с предложением кредита под 40 – 50%, а Уралсиб на тот момент одобрил ставку 17% – 18%. Представляете, какая разница? С того дня мы не меняли банк. Ведь именно Уралсиб сыграл важную роль в нашем развитии, – с благодарностью отметил Раймонд.

И дело даже не в низкой ставке, признается он. С годами подкупили удобство сотрудничества и несколько семейный подход к клиентам. Выдав кредит, менеджер остается на связи, отвечает на любые вопросы, он участлив, ответственно подходит к своей работе. Еще одним несомненным преимуществом Раймонд отметил гибкость и лояльность.

– С этим банком можно договориться. Если у вас есть какие-то пожелания, к вам обязательно прислушаются, рассмотрят предложение и, если это возможно, одобрят его, – утверждает Раймонд. – К примеру, в 2017 году, когда мы как раз задумались о приобретении своих площадей, Уралсиб снова нас выручил. Мы планировали выкупить земельный участок, болотистый, неприглядный и, на первый взгляд, неперспективный. Нам поверили, нет – в нас поверили, выдали кредит. Что из этого получилось, вы видите сейчас.

«И это не предел»

За 10 лет компания «Браст Фанера Сервис» добилась невероятных результатов, во многом благодаря целеустремленности и предпринимательскому чутью двух друзей. Несмотря на пережитые кризисы в экономике, они заняли свою нишу и продолжают двигаться вперед.

Дело, стартовавшее с карандаша, неликвида и перевозок по Тюмени, переросло в продажи всех видов фанеры, OSB, ДСП, ДВП, Green Board, мебельных щитов и акустических панелей с доставкой по всей России. Более того, за время существования и активного развития «Браст» открыл филиалы в других городах – Челябинске и Екатеринбурге.

Фото: предоставлено «Браст – Фанера Сервис».

И если в 2012 году всё начиналось с арендных 350 кв. м 20 млн рублей в год, то к 2023-му в собственности предприятия более 1 500 кв. м складских помещений, порядка 450 кв. м производственных площадей и 400 кв. м офисов, с выручкой более 20 млн рублей в месяц. И это, по словам Раймонда, далеко не предел.