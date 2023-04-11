В центре Тюмени из-за задымления на 2-м этаже эвакуировали людей из ТД «Центральный»

Фото: Нина Худякова.

В торговом центре «Центральный» прошла массовая эвакуация посетителей и персонала. Очевидцы заметили скопление пожарных машин вблизи торгового объекта на улице Герцена, 97. Кадрами эвакуации поделились жители в Telegram-канале «Темы Тюмени». Кроме того, рядом с торговым объектом сейчас дежурят врачи на карете скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области за комментарием. Спасатели подтвердили информацию.

– В 14.36 поступило сообщение о задымлении в одном из помещений торгового центра «Центральный». Привлекаются пожарно-спасательные подразделения. В настоящий момент проводится проверка. Итоговая информация будет чуть позже. Работы на месте еще ведутся, – ответили редакции в пресс-службе ведомства.

Добавим, на фотографии с социальных сетей десятки людей вышли на улицу, чтобы переждать, пока спасатели устраняют возгорание. По данным МЧС, задымление произошло на 2-м этаже торгового объекта. На место вызова приезжали 10 единиц спецтехники и 33 спасателя.