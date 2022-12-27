В лезгинке мужчине нельзя касаться девушки: в противном случае – изволь жениться

Фото: из архива Эльбруса Мамедова

Эльбрус Мамедов, азербайджанец по национальности, увлекся лезгинкой на тюменской земле, когда, еще будучи студентом, стал участвовать в работе отдела культуры народов Кавказа и Закавказья при Дворце национальных культур «Строитель».

Хип-хоп и лезгинка

– Вырос я в Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Когда учился в Тюменском институте культуры, увлекался современной хореографией (брейк-данс, хип-хоп), затем, увидев горячие красивые кавказские танцы, проникся всей душой и захотел узнать их изнутри, через культуру каждого народа, – вспоминает Эльбрус. – Стал самостоятельно изучать дагестанские, чеченские танцы, ездил на мастер-классы на северный Кавказ, в Азербайджан, Адыгею и другие места. Меня многому научило окружение: что-то советовали, корректировали.

За 12 лет, с 2010-го по 2022-й, Мамедов, будучи художественным руководителем театра танца «Эхо гор», обучил лезгинке более 5 тысяч человек разного возраста и пола.

Самом маленьким ученикам было 2-3 года, самым взрослым – 48-50 лет.

– Всегда говорю родителям: приводите малышей вместе со старшими братьями и сестрами, которые уже занимаются давно. Пускай малыш просто ходит, смотрит, как мы делаем разминку, затем тренируемся: он находится в потоке. Постепенно ребенок сам захочет присоединиться к процессу, – уверен преподаватель.

Уроки лезгинки преподаватель дает в разных уголках Тюменской области. Бывшие ученики Мамедова разлетелись по всему миру, и учитель следит за их успехами, дальнейшими выступлениями.

Фото: из архива Эльбруса Мамедова

«Горный орел» и «лебедушка»

По мнению Мамедова, изначально мужская партия в лезгинке – это танец на пальцах. Со временем лезгинка стала более современной, в нее стали включать повороты, прыжки, кувырки, танцы на коленях. В лезгинке есть и движения из русских народных танцев, капоэйры.

– Классическая лезгинка – это парный танец мужчины и женщины. Мужчина – это страсть, буря и натиск. Он, словно горный орел, кружит возле женщины, своей лебедушки. Основная позиция в лезгинке – пятая, когда мужчина на вытянутых в разные стороны руках держит бурку. Бурка защищает в горах от непогоды (ветра, снега) не только его, но и напарницу. Девушка танцует плавно, не торопясь, делает повороты и волнообразные движения руками, – рассказывает Эльбрус Мамедов. – Глаза женщины всегда направлены вниз, мужчина же, наоборот, держит в поле зрения все, что окружает танцующую пару. По традиции, мужчина в лезгинке не должен касаться девушки, даже ее платья. В противном случае – изволь жениться.

Когда танцуют лезгинку, юноши стоят в одной половине круга, девушки – в другой. Приглашает на танец всегда «горный орел», для «лебедушки» проявлять инициативу считается невоспитанностью. В старину девушку, которая пойдет сейчас в пару к юноше, выбирали старейшины. Они же следили за тем, как они ведут себя, как смотрятся вместе, «станцуются» ли они в будущей совместной жизни: так происходило сватовство.

Фото: из архива Эльбруса Мамедова

Сода и соль для размягчения суставов

Танцевать лезгинку на пальцах очень непросто.

– Во-первых, многие сразу же пытаются встать на все пять костяшек. Это неправильно. Участвуют в процессе только большой и второй палец на ноге, частично – средний. Четвертый палец и мизинец – не задействованы. Руки при этом держат тело в балансе, – заметил танцор.

Резких движений, прыжков на пальцах не делают, можно получить вывих. Стояние на пальцах, главным образом нужно для того, чтобы продемонстрировать идеальную осанку «орла»: красивый мощный стан, ровный позвоночник.

– Из ста моих учеников человек пять только могут встать на пальцы в лезгинке. Если есть огромное желание этому научиться, рекомендую своим подопечным насыпать дома в горячую ванну соль, можно соду и, держась за бортик, разминать пальцы ног. Такие упражнения и долгие тренировки принесут желаемый результат, – подчеркнул преподаватель.

Повороты длительные вокруг своей оси, а тем более в движении, тоже не каждый выдержит: для этого должен быть сильный вестибулярный аппарат.

– И на коленках танцевать сложно: тренироваться нужно. Я, бывало, выбивал коленные чашечки, – признался Эльбрус.

Фото: из архива Эльбруса Мамедова

Папаха, черкеска, ичиги

Что касается танцевальных костюмов, то у мужчин это папаха (головной убор), с ней в паре может идти башлык (капюшон).

Далее идет рубаха, сверху которой надета черкеска – распашной однобортный кафтан без воротников, который подпоясывается узким ремнем. Изначально это была одежда для боя, она не должна стеснять движений, поэтому рукава были широкие и короткие, и только старикам рукава делали длинными, согревающими кисти рук.

Иногда сверху черкески надевается бурка из толстой бараньей шкуры. На ноги – шаровары, в которых более комфортно, чем в узких брюках.

На стопах – ичиги. Обувь для лезгинки должна отличаться особой эластичностью и гибкостью, быть для танцора как вторая кожа. Для изготовления ичиг используются только натуральные материалы, обработанные в соответствии со старинной технологией. Традиционные кавказские ичиги делают без каблука, без застежек, так, чтобы обувь плотно облегала голень и фиксировалась ремешком под коленом.

Женский костюм, по словам Мамедова, постоянно обновляется. Обычно это нижнее платье-рубаха, сверху – платье типа длинного жилета с рукавами, на пуговицах. Верхние платья яркие, часто расшиваются стразами и другими украшениями. На голову женщины надевают платок или национальный женский головной убор, на ноги – вязаные чулки и чувяки (мягкие открытые туфли без каблуков).

Фото: из архива Эльбруса Мамедова

Раньше танцевали без музыки, ритм задавали барабан и хлопки, которыми танцующих подбадривали зрители.

Эльбрус Мамедов заметил, что лезгинка показана скромным и не уверенным в себе людям: она «вытаскивает» на свет внутреннюю энергию, придает смелость, драйв, дарит желание жить.