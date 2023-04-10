В Тюмени отметили весенний праздник коренных народов Севера

Фото: Алексей Дедух.

Уже пять лет под открытым небом этнографического стойбища «Увас мир хот» проходит один из самых любимых праздников коренных народов Севера – «Вороний день». В этом году событие, которое символизирует приход весны, посетили не только жители Тюмени и региона, но и туристы из Москвы, Перми, Челябинска. Среди гостей и сотрудники нефтедобывающего предприятия, которое поддерживает представителей ханты, манси и эвенков Тюменской области.

С добрыми помыслами

9 апреля традиционно в тюменском этностойбище «Увас мир хот» («Дом северных людей») в деревне Кыштырла под Тюменью прошел «Вороний день». Это национальный праздник хантов, который символизирует смену времен года и начало новой жизни.

Фото: Алексей Дедух.

Легенда коренных малочисленных народов Севера гласит, что в этот день на землю в образе вороны спускается богиня, которая слышит мысли каждого человека и исполняет их. Как отмечает председатель областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Кедр» Ирина Малых, главное, чтобы желание было добрым и искренним. Современный городской житель не очень любит эту пернатую, а для хантов она священная птица.

– В этом году на праздник приехали взрослые и дети, представители коренных малочисленных народов Севера, а также тюменцы и туристы из других городов. Ежегодно нас навещают около 200 человек. Популярность этого дня и нашего «Дома северных людей» растет, чему мы очень рады, – добавляет Ирина Юрьевна.

Для гостей организована экскурсия по этнографическому стойбищу, предусмотрены интерактивные площадки, где можно стрелять из лука, метать обруч на оленьи рога, воочию увидеть национальные костюмы, послушать варган и шаманский бубен, а еще приобрести символ праздника – ворону. И, конечно же, попробовать блюда национальной кухни.

– В этот день у нас принято дарить подарки, ходить в гости, готовить угощения – уху из северной рыбы, пироги, пить чай с таежными травами вприкуску с ягодами, – делится 15-летняя Роза Истрашкина.

К слову, девушка – одна из представительниц народа ханты. Она знает традиции, язык и песни, которых на празднике было много. Несколько из них артистично исполнила сама старшеклассница.

Помогаем каждому

Во время праздника на сцену приглашали друзей и партнеров этностойбища. Среди них представители нефтяной компании «РН-Уватнефтегаз». Благодаря совместным усилиям территория музея под открытым небом не только расширяется, но и пополняется новыми объектами и обитателями, становится еще привлекательнее для ценителей исконной культуры.

В 2022 году территория стойбища была увеличена в три раза – до 15 тыс. кв. м. Здесь началось возведение национального дома площадью 36 кв. м. с очагом (чувалом), где будет воссоздан быт хантыйской семьи. Также обустроены летняя кухня, полигон для стрельбы из лука и вольеры для оленей, поголовье которых в этом году будет завезено из тундры.

– Мы видим, что с каждым годом гостей становится всё больше, и убеждаемся, что нужно продолжать поддерживать этностойбище, – отмечает начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования «РН-Уватнефтегаза» Анастасия Лескина.

Фото: Алексей Дедух.

Уватский район – единственная территории проживания коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области, и именно здесь расположено большинство нефтяных месторождений Уватского проекта. Нефтяники не только добывают сырье, но и оказывают всестороннюю помощь коренным жителям.

Они доставляют в стойбища современную технику, топливо, продукты. Более того, поддерживают семьи коренных северян, оплачивая обучение их детей в вузах.

По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, который также посетил праздник, совместное сотрудничество с нефтяниками помогает облегчить быт каждому из 143 коренных жителей.

За большой вклад в развитие общественного движения коренных малочисленных народов Севера региона и активную работу по продвижению их культуры, обычаев и традиций нефтяной компании и ее руководству было вручено благодарственное письмо от тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр».