Дефицит дождей летом и осенью отразится на урожае картофеля в Тюменской области

Ранняя весна пришла в Тюменскую область в 2023 году. Фото: Татьяна Коркина

Погода в 2022 году радовала тюменцев жаркими днями и быстрыми заморозками. Примечательно, что природа уже преподносила горожанам неожиданные сюрпризы в виде снегопадов, метелей и солнечных дней

Ранняя весна пришла в Тюменскую область в 2023 году, температура воздуха днем разогревается под солнцем до +16 градусов. Однако скоро в регион нагрянут заморозки. Лето для тюменцев обещает быть жарким и щедрым на солнце. Но из-за жары дачники и предприниматели могут остаться без картошки.

По просьбе «Комсомольской правды» – Тюмень» аграрий и руководитель ООО «Сибторговощ» Анастасия Колычева сделала прогноз, хватит ли тюменцам картофеля в этом году и как погодные условия повлияли на урожай. Напомним, что предприятие занимается выращиванием картофеля в Тюменском районе, поставляя урожай на местный рынок.

Согласно прогнозам предпринимательницы, не во всех районах стоит ожидать большого урожая картофеля этим летом.

– Судя по прогнозам, урожай в этом году будет хороший, но именно у нас, потому что почвы торфяные и воды достаточно. Год выдался засушливым. В других районах Тюменской области, где почва песочная или посевы располагаются высоко, с урожаем будет туговато. К посевной практически мы готовы, запчасти заказывали, были ограничения с ввозом в октябре – ноябре, но к нам успели они прибыть. Сейчас готовимся, в начале мая приступим уже к работе. В этом году погода аномально теплая, рассчитываем, что будем заходить на поля 1-2 мая. Снега прошедшей зимой было много, но так как последние года были засушливые, в почве влаги по-прежнему мало, и осень оказалась не дождливая, у нас на полях воды практически нет. Снег сошел быстро, земля все впитала, для нас это некритично, а у кого-то, где ниже земли, там почва еще влажная, воды много, – ответила на вопрос «КП»–Тюмень» руководитель ООО «Сибторговощ» Анастасия Колычева.

Со слов агрария, засушливая осень и жаркое лето создали дефицит влаги в почве. Не повезло тем предпринимателям, которые занимаются выращиванием картофеля на песчаной почве. Погода, по мнению предпринимательницы, немного подвела в 2022 году сельхозпредприятия. Из-за ранней весны посевные работы в регионе начнутся раньше срока, уже в начале мая. Кое-где влага от снега еще прослеживается, но в целом проталины лежат в некоторых районах Тюменской области.

Анастасия Колычева отметила, что посевные работы стартуют в первых числах мая 2023 года. О повышении цен аграрий умолчала, сообщив, что это покажет время.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил сегодня в своем Telegram-канале, что некоторые предприниматели уже приступили к посевным работам сегодня, 5 апреля.

– Первой на поля вышла техника учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК «Таволжан» в Сладковском районе, – отметил глава региона.

Добавим, в планах властей в текущем году засеять более миллиона гектаров площадей. Специалисты высоко оценивают подготовку к весенне-полевым работам и посевной кампании в хозяйствах Тюменской области.