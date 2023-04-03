Названа предварительная причина пожара в доме на улице Беляева в Тюмени, где погибли два человека

В огне погибли два человека, еще одному понадобилась экстренная эвакуация. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Спасатели озвучили вероятную причину пожара в многоквартирном доме на улице Беляева, 35, корпус №1. Напомним, накануне, 2 апреля, в районе 16 часов вечера на пульт управления ГУ МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре в квартире на 16-м этаже.

В огне погибли два человека, еще одному понадобилась экстренная эвакуация.

- Причины возгорания еще устанавливаются. По предварительной версии МЧС, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства воспламенения выясняются и станут известны в течение нескольких дней, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды Тюмень» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, огонь был устранен за 40 минут. От МЧС привлекалось 27 спасателей и 6 единиц техники. На месте происшествия кроме сотрудников МЧС работали следователи.

Очевидцы заявляли, что во время пожара видели, как несколько людей стоят на балконе и просят о помощи.