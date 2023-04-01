В Тюмени панируют собрать 300 килограммов меда с учебной пасеки ГАУ Северного Зауралья

Фото: ГАУ Северного Зауралья

Созданная много лет назад учебная пасека на базу ГАУ Северного Зауралья получает вторую жизнь. Во многом этого удалось добиться благодаря приглашенному в прошлом году опытному пчеловоду Андрею Канышеву, которому удалось улучшить генофонд пчел.

На данный момент вуз приобретет ульи, рамки, наващиватели, медогонку и пыльцесборники. По словам директора института биотехнологии и ветеринарной медицины Алексея Бахарева, это позволит собрать с пасеки, где трудятся 13 пчелосемей, не менее 300 килограмм меда.

- Большую часть меда раздадим в рамках социального проекта «Аграрный университет - любимому городу», - подчеркнул Алексей Александрович. - Остальной товар смогут приобрести все желающие по доступной цене.

Также он добавил, что продукция пройдет обязательную экспертизу в лаборатории.

Улучшение материально-технической базы положительно скажется и на образовательном процессе, ведь на пасеке проходят практику будущие ветеринары и зоотехники. В вузе им преподают такие дисциплины как пчеловодство и болезни пчел.

Кстати, в ГАУ Северного Зауралья ежемесячно проходят собрания пчеловодов, где обсуждаются насущные проблемы отрасли. Так, на встрече, состоявшейся 25 марта, руководитель Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергей Палевич затронул проблему гибели пчел, опыляющих обработанные пестицидами поля. Еще руководитель ведомства дал рекомендации, как найти общий язык аграриям, заинтересованным в получении урожая, и пчеловодам, для которых мед - основной источник дохода.