В марте 2023 года клещи покусали четырех тюменцев

Больше 23 районов в Тюменской области находятся в зоне риска клещей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области начался активный сезон клещей. Об этом говорят данные департамента здравоохранения региона. Сейчас медицинские специалисты призывают всех горожан прививаться от клещевого энцефалита.

– По Тюменской области в медицинские учреждения на 26 марта было 4 обращения по поводу укуса клеща, – заявили журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в департаменте.

Горожане заметили опасных насекомых уже в Гилёвской роще и во дворах жилищных комплексов. Люди публикуют фотографии с клещами в социальных сетях. В 2022 году кровососы проснулись только к середине апреля. Насекомые появились раньше в Тюменской области из-за ясной и теплой погоды. Напомним, что, по данным Управления Роспотребнадзора Тюменской области, в регионе первый укус клеща был зарегистрирован 16 марта 2023 года.

Больше 23 районов в Тюменской области находятся в зоне риска по клещевому энцефалиту.

– Экстренная иммунопрофилактика клещевого энцефалита проводится в областной инфекционной клинической больнице по адресу: улица Комсомольская, 54а. Режим работы круглосуточный. Профилактика оказывается в течение 72 часов с момента присасывания, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС, – уточнили в пресс-службе департамента.

Подцепить клеща жители могут во дворах, парках или в диких лесах. В зоне риска работники сельского хозяйства, строители и специалисты по благоустройству, отметили в депздраве Тюменской области. Жителей просят особенно внимательно осматривать себя после прогулок на улице, надевать носки, обувь, одежду с рукавами и головные уборы.

Подробную инструкцию, что делать, если вас укусил клещ, представила редакция «КП»-Тюмень», опираясь на данные Роспотребнадзора.