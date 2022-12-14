Щепки в носу 50 лет, носовой камень, безудержный храп: с какими проблемами сталкиваются российские отоларингологи

В этом кресле отоларинголог принимает пациентов Фото: Евгения Суворова

Наверное, каждый из нас хоть раз в своей жизни попадал к доктору со странным прибором вроде зеркала на голове. Название у этого врача трудновыговариваемое – оториноларинголог. Благодаря его стараниям мы хорошо слышим, дышим ровно и не ощущаем проблем с горлом. Именно такой профессии решила посвятить свою трудовую деятельность Наталья Лукьянова, оториноларинголог областной клинической больницы № 1 города Тюмени.

Одна из опытнейших лор-врачей региона за 30 лет работы провела более 30 тысяч операций по своему профилю. Врачебная сфера во многом привлекла Наталью своей сложностью и востребованностью, а также трудностями, которые приятно преодолевать каждый день. Кроме того, хотелось помогать людям и получать от этого моральное удовлетворение.

«Пломба» в носу

По словам Натальи Лукьяновой, одно из часто встречаемых заболеваний в условиях Западной Сибири – это воспаление носа и носовых пазух. Если это не лечить как следует, то воспаления могут перейти в хроническую форму. Должны насторожить такие признаки, как выраженная головная боль, общая интоксикация организма (повышенная температура), быстрая утомляемость, снижение работоспособности…

– Формально даже обычный насморк может стать смертельным случаем, если будет запущен, – резюмирует она. – Очень распространена проблема, когда после стоматологических вмешательств в полость верхнечелюстных пазух попадает инородное тело в виде пломбировочного материала. Человек этого долго может не замечать и ходить годами с головными болями, общей слабостью, частыми простудами и так далее, пока не попадает в больницу на компьютерную томографию. Данное исследование и выявляет грибковое поражение носовых пазух, которое лечится, к сожалению, только оперативным путем. Поэтому всегда повторяю своим пациентам, что нужно быть внимательными к сигналам своего организма, – говорит Лукьянова.

С пациентами у нее сложились теплые и доверительные отношения, на которых положительно сказался ее большой опыт и внутренняя чуткость, способность сопереживать другому человеку.

Аппарат для выявления проблем пациентов Фото: Евгения Суворова

Камень, как шар на боулинговой дорожке

– Однажды была госпитализирована пожилая женщина. В 16-летнем возрасте она, как и другие репрессированные в то время, работала на лесоповале. Когда пациентке было около 70 лет, она обратилась к нам с жалобой на то, что не дышит одна половина носа. Был поставлен диагноз – ринолит (носовой камень). Внимательные исследования показали, что много лет назад ей в нос попала щепка, отлетевшая во время рубки леса. За десятилетия щепка постепенно обволакивалась слизью и приобрела консистенцию камня. Ринолит какое-то время просто «катался» по нижнему носовому ходу, словно шар по боулинговой дорожке, поэтому пенсионерка несколько десятилетий не обращала на него внимания. Ринолит не мешал поначалу, но с возрастом возникла проблема с дыханием. Носовой камень (который кстати был довольно больших размеров) благополучно извлекли, – вспоминает Наталья Лукьянова.

Храп убрать!

В наши дни, по словам врача, тюменцы обращаются с такими жалобами как искривление носовой перегородки, хронический гайморит, инородные тела в носовых пазухах (от пуговиц до год и маленьких батареек), новообразования верхнечелюстных пазух, а также храп.

– На храп во сне жалуются не только мужчины, но и женщины. В первую очередь необходимо разобраться затруднением носового дыхания: выпрямить искривленную носовую перегородку, вылечить хронический ринит. Затем пациент осматривается сомнологом, который выносит вердикт: продолжить лечение консервативным путем или назначить операцию, – поясняет отоларинголог. – Отчего возникает храм? Дело в том, что мягкое небо со временем теряет эластичность, то есть провисает. Когда человек оказывается в горизонтальном положении, то струя воздуха ударяет в мягкое небо. Так и возникает дребезжание (храп). И это необязательно возрастное: бывает, генетически у человека мягкое небо теряет эластичность с ранних лет. Таким образом, оно либо укрепляется специальными упражнениями, которые выполняет пациент, либо используются соответствующие медицинские приспособления (например, загубники). Существует и хирургический способ лечения храпа, когда делаются «насечки» на мягком небе, и за счет рубцовой ткани оно подтягивается.

Отоларинголог Наталья Лукьянова

– Медицина в целом, а в частности оториноларингология – наука быстро развивающаяся, поэтому любому врачу необходимо постоянно совершенствоваться, повышать уровень знаний и квалификацию. А пациентам я всегда рекомендую вовремя обращаться к специалистам, не затягивать постановку диагноза и дальнейший процесс лечения, чтоб проблема со здоровьем не усугубилась. Не переохлаждайтесь, держите в тепле голову, руки и ноги, избегайте общества людей с видимыми признаками инфекционных заболеваний. Уточню, что потеря обоняния – это не всегда лор-проблема, но это первый сигнал, что нужно записаться на прием к отоларингологу, неврологу, аллергологу, – подчеркнула врач.

Запомните: если у человека нормальное и полноценное носовое дыхание, то, значит, и настроение отличное, и характер прекрасный! Он выглядит великолепно и наслаждается жизнью на полную катушку!