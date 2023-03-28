В Тюмени на улице Олимпийской из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек

На месте происшествия были задействованы 6 единиц основной и специальной пожарной техники. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени из-за пожара в многоквартирном доме на улице Олимпийской, 22 спасателям пришлось эвакуировать более 20 жителей. Возгорание произошло во вторник, 28 марта 2023 года. Кадрами ЧП поделились очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре на пульт управления спасателей поступило в 15 часов. Огонь вспыхнул на пятом этаже дома. По предварительной версии ГУ МЧС России, площадь пожара составила более 10 квадратных метров.

– На месте происшествия были задействованы 6 единиц основной и специальной пожарной техники и 24 сотрудника пожарно-спасательных подразделений города. Благодаря оперативной работе пожарных, 20 человек было эвакуировано, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области журналисту «КП»–Тюмень».

Спасатели заявляют, что в пожаре никто не пострадал. Сейчас он уже устранен, уточнили в ведомстве.

Напомним, в 2018 году на Олимпийской случился масштабный пожар. Загорелся многоэтажный дом. Спасателям пришлось эвакуировать около 130 человек. В том ЧП скончался один человек – 52-летний мужчина. Погибший помог вытащить хозяина горящей квартиры, но сам умер, пытаясь вернуться в свою квартиру, где его ждала жена.