Риелтор рассказал о будущем росте цен до 2026 года в Тюменской области

За 2022 года стоимость квадратного метра жилья в тюменских новостройках увеличилась до 110 тысяч рублей Фото: Виктория Гаврик

На тюменском рынке жилья наметилась продолжающаяся тенденция по росту цен. По мнению специалиста по недвижимости одной из риелторских компаний Тюмени Олега Абдулахатова, следующие три-пять лет новостройки и готовые квартиры будут дорожать. Риелтор обозначил факторы, которые влияют на стоимость жилья в регионе.

– При выборе квартиры в первую очередь клиенты обращают внимание на стоимость квадратного метра. Если говорить о моих рекомендациях, то из общего количества предложений я бы выделил двухкомнатные квартиры, формата 2+ (с увеличенной кухней-гостиной). Они идеально подходят как для проживания семьи с детьми, так и для инвестиций. Рост стоимости здесь будет гораздо больше, чем у студий и однокомнатных квартир. Сейчас у большинства застройщиков есть привлекательные условия для таких квартир в виде дополнительных скидок и дисконтов на ипотечные программы, субсидированных ставок до конца строительства, – рассказал специалист по недвижимости в беседе с журналистом «Комсомольской правды» – Тюмень».

Риелтор отмечает, что ситуация на первичном и вторичном рынках жилья в ближайшее время сложится следующим образом: в Тюмени продолжается восходящий тренд, а именно квартиры с каждым годом будут только дорожать. На стоимость влияют удорожание строительных материалов и инженерное оборудование.

– На рынке недвижимости всегда восходящий тренд. Недвижимость с каждым годом только дорожает. Связанно это в первую очередь с ценами на строительные материалы и инженерное оборудование, и с экономикой в целом. Да, в краткосрочной перспективе есть периоды, где цены показывали минимальный рост или просадку, но в горизонте 3 – 5 лет будет всегда только рост стоимости квадратного метра. Если вы задумались о решении своего жилищного вопроса, занимайтесь этим сейчас, пока еще есть возможность получить хороший торг и лучшую ставку по ипотеке, – советует риелтор.

По мнению специалиста, исходя из опыта работы, самые дешевые квартиры на сегодняшний день предлагает застройщик в районе Ново-Патрушево.

– В этом районе преобладает панельный вид строительства, здесь отсутствует возможность что-то перепланировать, увеличенная слышимость и простота планировочных решений. И довольно скромные места общего пользования и сами парадные, но компенсирует все эти факторы стоимость квадратного метра, – акцентировал специалист по недвижимости.

Риелтор отметил, что все больше популярность на рынке в Тюмени набирает семейная ипотека, государство активно поддерживает эту программу, плюс в начале года еще расширилась ипотечное кредитование. Теперь ипотека доступна для большинства семей с детьми. По мнению эксперта, в условиях сохранившейся льготной ипотеки стоимость жилья все равно будет ползти, но скорость роста, возможно, будет ниже. Примечательно, что восходящая тенденция зависит не от цен, а от размера скидок.

При покупке жилья риелтор советует действовать без эмоций и просчитывать все факторы: от ликвидности приобретаемой недвижимости до переплаты по процентам при разных ипотечных программах. Например, на вторичном рынке в Тюмени сейчас предлагают хорошие квартиры с приличным дисконтом, которые собственники планируют срочно продать.

Если говорить об аренде жилья, то здесь подорожание возможно уже с конца мая, так как эта ситуация типична для сезона – наплыв туристов и увеличение спроса на квартиры. В среднем цены начнут расти с июня, тенденция продолжится до конца сентября. На аренду главным образом влияют рост коммунальных платежей, спрос и расположение квартиры. Если на аренду жилья не будет ожидаемого спроса, то стоимость, безусловно, упадет вниз.

Напомним, за 2022 года стоимость квадратного метра жилья в тюменских новостройках увеличилась с 93,7 тысячи до 110 тысяч рублей. Таким образом, метры в регионе подорожали за 12 месяцев в среднем на 17 тысяч рублей, согласно данным сервисов по продаже квартир.