Туроператор предсказал рост цен на перелет на летний отдых в 2023 году из Тюмени за границу

Из российских направлений жители на лето рассматривают Санкт-Петербург, Сочи и Абхазию. Фото: Татьяна Коркина

Кампания раннего бронирования идет быстрыми темпами, в том числе за счет скидок, что обеспечит хорошую загрузку турецких и египетских отелей в летний сезон. Отельерам невыгодно будет сохранять низкие цены по ее окончании, уверены многие специалисты. Туристические операторы призывают тюменцев планировать отдых за границей заранее.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» поговорила с туроператором Дмитрием Тарасовым, который организует поездки для жителей региона из Тюмени в другие страны мира и курортные места России.

– Из-за нестабильности в авиаперелетах многие люди бронируют в последний момент, поэтому стоимость растет ближе к вылету – это и по РФ, и, конечно же, за границу. Поэтому рекомендую бронировать уже сейчас летние туры, особенно если вы решили отдохнуть в России. Во-первых, нет риска, а во-вторых, для бронирования достаточно 50 процентов, основные можно оплатить за 2 недели до вылета, – рассказал специалисы в беседе с журналистом.

Отметим, популярными направлениями для тюменцев на летний отдых в 2023 году стали следующие страны: Хургада (Египет), Шарм-эль-Шейх (Египет), Таиланд и Арабские Эмираты. Из российских направлений жители на лето рассматривают Санкт-Петербург, Сочи и Абхазию.