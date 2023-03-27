В Тюмени на улице Полевой образовался фонтан из фекалий

Фото: группа "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте"

Вблизи тюменского жилищного комплекса «Олимпия» на улице Полевой появился огромный фонтан, который напугал жителей многоквартирных домов и автомобилистов. Лужа шириной с реку образовалась на проезжей части дороги и мешала прохожим. Жалобы появились в социальных сетях в понедельник, 27 марта 2023 года.

Жители утверждают, что от фонтана разит неприятным запахом, а проезжающие мимо автомобили брызгают этой жижей на людей. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» попросила прокомментировать ситуацию в пресс-службе компании «Водоканал Тюмень». По данным организации, порыв уже устранен, специалисты работают в штатном режиме.

– Жители Тюмени открывают канализационные колодцы, считая, что так помогают городу справиться с излишками воды на проезжей части или во дворах домов. Талые воды вместе с огромным количеством мусора попадают в систему водоотведения. Этого делать категорически нельзя. Между тем несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и переполняет самотечные коллекторы. Если наши специалисты выявляют подобные случаи, то мы составляем акт, но, к сожалению, такое всё равно в нашем городе происходит. Вместе с весенними ручьями в городскую систему водоотведения попадает мусор. Мы постоянно мониторим ситуацию в Тюмени, промываем сети, усиливаем работу на канализационных насосных станциях, чтобы они не тонули, сейчас работы производятся чаще, чем обычно. Мы постоянно чистим сороудерживающее оборудование, – сообщили в пресс-службе компании корреспонденту.

Обычно за сутки специалисты «Водоканала» извлекают два-три мешка мусора на канализационных станциях. За последние же сутки на одной только станции, обслуживающей район улицы Полевой, извлечено около 25 мешков различного мусора, что в два раза больше, чем обычно.

– Наши службы прикладывают все силы для устранения нештатной ситуации на Полевой и предупреждения возникновения подобных ситуациях в других районах города, – прокомментировали в компании.

Тюменцам напомнили, что канализация не предназначена для сбора талой воды. А на нарушителей будет составлен акт.

Отметим, что ситуация на Полевой не единственная коммунальная проблема за прошедшие сутки в городе. Так, вблизи Дома Обороны в выходные провалился асфальт. Припаркованные машины едва не оказались под землей. С наступлением тепла дороги в Тюмени превратились в реки, а автомобили – в настоящие подводные лодки.