Названы ориентировочные сроки окончания отопительного сезона в Тюмени

Отопительный сезон в Тюменской области будет окончен после наступления стабильной благоприятной погоды. Фото: Виктория Гаврик

С приходом тепла жители Тюменской области забеспокоились о жаре, стоящей в квартирах. Столбики термометров за окном поднялись до плюсовой температуры даже ночью. Так, в понедельник, 27 марта 2023 года, в Тюмени и области местами потеплеет до +16 градусов Цельсия. Почти лето нагрянуло в регион.

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу администрации города за комментарием.

– Данные нормы регламентируются Постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», – пояснили в пресс-службе городской мэрии.

Отопительный сезон в Тюменской области будет окончен после наступления стабильно благоприятной погоды. Согласно постановлению правительства № 354, а точнее пятому пункту его второй части, отопление в регионе нужно выключать, если среднесуточная температура воздуха держится не ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти дней подряд. И наоборот, включать его, если за окном холоднее этой отметки.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды от «Гисметео», стабильно теплая погода с температурой выше +8…+10 градусов придет в Тюменскую область с 8 апреля 2023 года.

Отметим, что сперва отопление будут отключать в административных, промышленных и жилых здания, а в последнюю очередь – в социальных учреждениях, в частности в школах, детских садах, больницах и поликлиниках.