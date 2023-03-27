В Тюмени здание правительства на улице 8 Марта окружили пожарные машины МЧС

Фото: группа "Типичная Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Жители Тюмени заметили скопление пожарных машин в понедельник, 27 марта 2023 года, у здания правительства региона. По словам очевидцев, техника МЧС заняла всю проезжую часть начиная от улицы 8 Марта до Водопроводной. Несколько десятков автомобилей выстроились в ряд.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области. В ведомстве уточнили, что у здания правительства проходит торжественная передача пожарных машин.

– Это подготовка к торжественной передаче новой спецтехники в пользование регионального МЧС. Подробности мероприятия станут известны во вторник, 28 марта, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области корреспонденту.

Добавим, что пожарные машины останутся на Центральной площади в Тюмени до завтра. Количество поступивших в МЧС автомобилей в ведомстве разглашать не стали. Кадрами парада поделились очевидцы в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, за прошедшую неделю спасателям удалось вынести из огня 9 человек. Специалисты ведомства привлекались к тушению пожара около 50 раз. Последствия дорожно-транспортных происшествий сотрудники МЧС ликвидировали более 22 раз.