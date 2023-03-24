Жители Свердловской области стали больше интересоваться недвижимостью в Москве

Фото предоставлено пресс-службой компании «Донстрой»

На рынке недвижимости наметилась интересная тенденция. Жители регионов и, в частности, Свердловской области стали проявлять все больший интерес к покупке недвижимости в Москве.

В связи с этим участники рынка начали перестраивать свою работу. Так, например, компания «Этажи», работающая в сфере недвижимости на федеральном уровне, договорилась о сотрудничестве с московской девелоперской компанией «Донстрой». Фактически, она стала его ко-эксклюзивным партнером. Сотрудничество двух компаний как раз и затрагивает вопросы реализации квадратных метров в жилых комплексах столицы.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Донстрой»

- Мы видим высокий интерес покупателей из области к проектам, — говорит директор департамента продаж компании «Донстрой» Анна Коробкова. - «Этажи» работают во всех регионах страны, более чем в 200 городах, в том числе и в Екатеринбурге. Уверена, что каждый клиент сможет найти удобный офис для получения консультации о проектах.

Как объясняют эксперты рынка недвижимости, для оформления подобных сделок сейчас не обязательно посещать офис продаж девелопера, работающий в столице. Выпуск электронной цифровой подписи, подписание договора долевого участия и последующая оплата покупки производятся дистанционно благодаря цифровой платформе «Метр квадратный». Например, компания «Донстрой» пользуется услугами этой платформы по онлайн-оформлению с 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Донстрой»

- Компания «Этажи» будет оказывать услуги по нашим объектам только клиентам, проживающим в регионах России и в Свердловской области, в частности,- уточняет Анна Коробкова. - С московскими покупателями недвижимости «Донстрой» продолжает работать напрямую.

Отметим, что согласно оценкам экспертов, жители регионов чаще всего приобретают квартиры в жилых комплексах в Мневниковской пойме, в Лефортово и в Раменках. Например, в Мневниковской пойме покупателей привлекает удобное расположение в десяти минутах езды от Москва Сити.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Донстрой»

- Район Лефортово находится всего в пяти километрах от Кремля и воспринимается покупателями, как «модный квартал в историческом районе», - добавила Анна Коробкова. - В Раменках же одним из преимуществ участники рынка недвижимости называют большое количество зеленых зон, уникальную архитектуру и близкое расположение к ведущим вузам страны – всего три километра до МГИМО и МГУ.