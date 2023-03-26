Жители Тюмени самостоятельно спасли собаку, которая провалилась под лед на Туре

Фото: волонтер Ирина.

В Тюмени прохожие засняли собаку, которая тонет на реке вблизи жилищного комплекса Правобережный. Инцидент произошел на улице Мельникайте,32. Кадрами обессиленного животного с редакцией «Комсомольская правда Тюмень» поделилась волонтер Ирина.

- Нужна срочно ваша помощь. Собака тонет в ЖК Правобережный. Прямо сейчас. Волонтеры находятся там, поддерживают пса, он уже два часа так держится. МЧС приехали и уехали, помогать не стали, - взывает о помощи волонтер Ирина.

На кадрах видно, что пес зацепился за льдину и пытается выжить. Изо всех сил собака цепляется за жизнь. Лед треснул, когда животное находилось на краю. Пес оказался в воде, остаются считанные минуты для его спасения.

По словам волонтера, помочь животному решили обычные прохожие, используя тросы и веревки. Операция по спасению пса из ледяного плена еще продолжается.

Через пару часов неравнодушные тюменцы сумели вытащить собаку. В данный момент они пытаются поймать пострадавшее животное, чтобы осмотреть.

Напомним, в Тюмени ночью температура воздуха перевалила за плюс. Столбики термометров поднялись до +4 градуса Цельсия. Днем и вовсе становится жарко под ярким весенним солнцем. Из-за роста температура лед на реках в Тюмени совсем истончился, он стал опасен. В ГУ МЧС России по Тюменской области предупреждают горожан, что выходить на лед сейчас крайне опасно.