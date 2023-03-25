Тюменцы смогут получить до 100 тысяч рублей на развитие своих проектов

Заявки принимаются до 17 апреля Фото: Вера Зенина

В Тюмени стартовала первая волна конкурса молодежных инициатив «Моя идея». Ее участники пройдут интенсив и представят свои проекты экспертам, а победители получат ресурсную поддержку на реализацию идеи.

Разработанный проект должен соответствовать одному из направлений: добровольчество и благотворительность, творчество и креативные индустрии, финансовая грамотность, развитие студенческой среды, образование и наука, патриотическое воспитание и другие.

Сама программа пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. На площадке тюменского мультицентра «Моя территория» состоятся брифинг и интенсив. Участники узнают, как вести документацию и составлять сметы, разберут вместе с экспертом важные пункты положения и паспорта проекта. Аналогичная встреча пройдет в онлайне для жителей юга Тюменской области.

Затем, 22 апреля, состоится очная защита инициатив и подведение итогов конкурса в мультицентрах «Моя территория» в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Победители «Моей идеи» получат до 100 тысяч рублей на реализацию проекта.

Подать заявку можно до 17 апреля. Присоединиться могут жители Тюмени и юга области от 14 до 35 лет, которые только начинают путь в сфере социального проектирования.

Справка:

«Моя идея» - конкурс молодежных инициатив, где победители могут получить до 100 тысяч рублей на реализацию социальных проектов. Он направлен на повышение качества инициатив и проектов лидеров общественного мнения Тюмени и юга Тюменской области.