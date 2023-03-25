Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 марта 2023 8:04

Тюменцы смогут получить до 100 тысяч рублей на развитие своих проектов

Стартовала первая волна конкурса молодежных инициатив «Моя идея»
Светлана БОРИСОВА
Заявки принимаются до 17 апреля

Заявки принимаются до 17 апреля

Фото: Вера Зенина

В Тюмени стартовала первая волна конкурса молодежных инициатив «Моя идея». Ее участники пройдут интенсив и представят свои проекты экспертам, а победители получат ресурсную поддержку на реализацию идеи.

Разработанный проект должен соответствовать одному из направлений: добровольчество и благотворительность, творчество и креативные индустрии, финансовая грамотность, развитие студенческой среды, образование и наука, патриотическое воспитание и другие.

Сама программа пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. На площадке тюменского мультицентра «Моя территория» состоятся брифинг и интенсив. Участники узнают, как вести документацию и составлять сметы, разберут вместе с экспертом важные пункты положения и паспорта проекта. Аналогичная встреча пройдет в онлайне для жителей юга Тюменской области.

Затем, 22 апреля, состоится очная защита инициатив и подведение итогов конкурса в мультицентрах «Моя территория» в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Победители «Моей идеи» получат до 100 тысяч рублей на реализацию проекта.

Подать заявку можно до 17 апреля. Присоединиться могут жители Тюмени и юга области от 14 до 35 лет, которые только начинают путь в сфере социального проектирования.

Справка:

«Моя идея» - конкурс молодежных инициатив, где победители могут получить до 100 тысяч рублей на реализацию социальных проектов. Он направлен на повышение качества инициатив и проектов лидеров общественного мнения Тюмени и юга Тюменской области.

Интересное