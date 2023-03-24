Названа предполагаемая дата начала ледохода на Туре в Тюмени

В прошлом году ледоход в Тюмени на Туре начался 17 апреля. Фото: Виктория Гаврик

С приходом первых плюсовых температур в Тюмени встал вопрос: когда ждать ледоход? В прошлом году он начался 17 апреля. Однако в 2023 году в марте наблюдается стремительное потепление, есть риски, что ледоход на реке начнется раньше.

Власти региона активно готовятся к паводку, проводят необходимые мероприятия. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области с вопросом: когда ждать ледоход и опасно ли сейчас выходить на лед?

– Лед на реке Туре стал хрупким, людям уже небезопасно на нем находиться. Если мы говорим о Туре, то в том месте, где происходит сброс ТЭЦ-1, вода уже открыта. Рейды сотрудниками МЧС проводятся на открытой воде с помощью плавательных средств. В некоторых местах Туры уже появились промоины и полыньи вдоль берега, – рассказали спасатели.

По информации специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области, дата ледохода станет известна позже. Ожидается, что он начнется во второй декаде апреля, после 15 числа. Спасатели попросили обратиться в центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тюменской области. Сотрудники МЧС подчеркивают: выходить на лед уже крайне опасно, риск провалиться в воду очень высок.

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» направила официальный запрос синоптикам.