В Тюмени во время выступления загорелась фаерщица

Фото : Ура.ру.

Во время открытия фестиваля ледового плавания на «Озере чемпионов» загорелась одежда участницы фаер-шоу. Участница клуба «Пир Огня» Дарья Зевакова исполняла трюк «фаер-бризинг» и случайно пролила на себя светал (техническую жидкость). От этого платье девушки загорелось прямо во время выступления.

Спортсмены клуба «Воркаут», находившиеся поблизости, быстро потушили девушку с помощью снега. А медицинскую помощь оказали врачи дежурившей на мероприятии «скорой помощи».

Медики определили, что у девушки ожоги первой и второй степени, повреждено 30% поверхности тела. Тем не менее, от госпитализации фаерщица отказалась, сказав, что испугалась, но чувствует себя хорошо.

Дарья Зевакова перед выступлением, 11 декабря 2022 года. Фото группы "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов".

Воспламенение фаерщицы не остановило мероприятие. Сразу после презентации тюменские моржи поставили рекорд по плаванию в ледяной воде в бронежилетах. 20 человек устроили заплыв на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 кг. В соревновании принимали участие как мужчины, так и женщины.

Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.