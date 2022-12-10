В Тюменской области стало больше ресторанов

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Пандемия, локдаун, мировая ситуация - все эти причины уже третий год отражаются на работе сфер общепита. Несмотря на сложные вызовы, ресторанов и кафе в Тюменской области меньше не стало.

- Динамика количества предпринимателей и объектов в отрасли общественного питания в 2022 году положительная. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, с начала этого года в регионе ресторанов, кафе и баров увеличилось на семь. А в прошлом году их насчитывалось две тысячи, - пояснили в пресс-службе департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Также в ведомстве отметили, что за текущий год увеличился и спрос на услуги заведений общественного питания.

- Объем оказанных услуг общественного питания в Тюменской области вырос на 5,6%. При этом в России в целом рост составил 2,9 %, - подчеркнули в департаменте.