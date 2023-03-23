В тюменской УФСИН рассказали о сбежавших из колоний заключенных в 2022 году

Заключенный ИК-2 исчез с территории колонии в 2021 году. Фото: Татьяна Коркина

В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области рассказали, сколько человек, мужчин и женщин, совершили побег из тюрем и колоний-поселений за 2022 год. Согласно уголовному кодексу РФ, побег из мест лишения свободы является нарушением статьи 313 УК России.

- На ваш запрос № 143 сообщаем, что за последние десять лет побегов из-под охраны и при конвоировании в УФСИН России по Тюменской области не допущено. Также сообщаем, что все открытые данные и иная информация, доступ к которой не ограничен, опубликованы в публичном доступе в сети Интернет, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области на запрос корреспондента «Комсомольской правды Тюмень».

Количество отбывающих осужденных в колониях Тюмени по статье «Экстремизм», «Терроризм» и «Убийство» оказалось закрытой информацией.

Напомним, в 2021 году сотрудники Следственного комитета по Тюменской области начали проверку по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудника исправительной колонии, по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность». Заключенный ИК-2 исчез с территории колонии. Такая информация была размещена на официальном сайте УФСИН. Осужденный должен был сидеть в местах лишения свободы больше 23 лет за кражу и сбыт огнестрельного оружия.