Глава казахской диаспоры обратился к тюменцам в священный праздник Рамадан

Фото: Есенгалий Ибраев

Священный для мусульман месяц поста Рамадан наступит в ночь на 22 марта и продлится до 21 апреля. Об особенностях Рамадана-2023, о мероприятиях и благотворительных акциях, которые будут реализованы в это время в Тюменской области рассказал в беседе с корреспондентом «КП»-Тюмень» президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

– В Рамадан мусульманам был ниспослан Коран, поэтому это особый месяц для верующих – священный и благословенный. В этот месяц верующие должны соблюдать ежедневный пост, усердно молиться, совершать добрые дела и раздавать милостыню. Во время поста Национально-культурная автономия казахов Тюменской области обычно проводит коллективный ифтар – ужин-разговение в мечети, это стало ежегодной традицией в священный месяц. На такие встречи приглашают не только представителей казахского народа, но и мусульман других национальностей. Такие совместные трапезы помогают укреплять веру, возрождают традиции благотворительности, позволяют почувствовать атмосферу единения, добра и милосердия, – уточнил Есенгалий Ибраев.

Обычно, отмечает глава казахской диаспоры, хозяйки в этот день украшают стол разными угощениями и готовят бешбармак. Щедрый дастархан свидетельствует прежде всего о стремлении устроить праздник для большого количества верующих, накормить тех, кто держит пост. Конечно, верующие в Рамадан совершают намаз и читают священный Коран, проводят проповеди.

– В дни Рамадана оказание помощи малоимущим и обездоленным является обязательным. Не зря Рамадан называют месяцем добрых дел. В священный месяц верующие стремятся принести как можно больше пользы и радости другим. Не все мусульмане по состоянию здоровья могут держать пост. В таких случаях люди также устраивают угощение, причем не только для тех, кто держит пост, но и для малоимущих. Кроме того, в дни поста казахи режут в большом количестве скот и раздают мясо нуждающимся людям, многодетным семьям, пожилым людям, – заметил Есенгалий Ибраев в разговоре с «КП»-Тюмень».

Согласно последним данным, в Тюменской области доля мусульман составляет от 10 до 15%. По данным исследователей, в Тюменской области действует порядка 94 официально зарегистрированных организаций мусульман, их количество даже больше, чем в Чечне.

– Мы всегда встречаем Рамадан с чувством радости в душе и благодарности. Стараемся наполнить этот месяц благими делами, усердным поклонением, чтением Корана. Это прекрасное время для оказания помощи тем, кто в наше сложное время нуждается в поддержке и заботе, для вознесения сердечных молитв о защитниках России, – подытожил президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Если говорить о Тюмени, то здесь действуют 27 мечетей и мусульманских центров в различных городских округах. Отдельно стоит отметить молитву в день праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание поста.