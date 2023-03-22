Жительница Тюмени четыре года воспитывает серебристо-черного лиса Райдо. Он живет на балконе

Фото: из архива Анастасии Щегольковой

Каких домашних питомцев обычно заводят люди? Кошечку, собачку, попугая, аквариумных рыбок или хомяка. Анастасия Щеголькова, жительница района Антипино города Тюмени, поселила у себя лисицу. Точнее, лиса. Знакомьтесь: Райдо, прелестный четырехлетний лис серебристо-черного окраса, названный в честь скандинавской руны.

Внутри –теплая спальня

Прежде чем решиться на такой шаг, Анастасия долго изучала, как ухаживать за лисами, чем кормить, в каких условиях они должны содержаться.

– Четыре года назад выкупила Райдо с пушной фермы со всеми необходимыми прививками и документами, – вспоминает тюменка.

Фото: из архива Анастасии Щегольковой

Живет зверь то в квартире, то на балконе. Чаще – на балконе, поскольку зимой из-за плотного подшёрстка ему в квартире очень жарко. По этой причине хозяйка и не утепляет балкон. На нем лису комфортно: оборудован двойной домик из ОСБ (ориентированно-стружечной плиты), высотой по перила балкона. Есть специальная полочка, чтобы с нее было удобнее наблюдать за людьми. Внутри большого домика – утепленная спальня, для сна и отдыха лиса.

Фото: из архива Анастасии Щегольковой

В туалет ходит в лоток, как кошки. Так же, как и домашние коты, не особо любит гулять на улице, поэтому в свет выходит редко, да и то на шлейке. Уход за шерстью следующий: купание два раза в год и вычесывание шерсти во время линьки весной и осенью.

Нашкодит, потом ластится

– В качестве хозяина принимает только одного человека. На улице незнающие люди, особенно мамы с детьми, опасаются Райдо, хотя он никогда не нападет. У него нет инстинкта защищать, как у собаки, лис, скорее, сбежит при опасности. Присутствует природная трусоватость. Зверь очень смышлёный, поддается дрессировке, но и тут нужно проявлять хитрость. Просто так он ничего делать не будет, – рассказывает тюменка.

Райдо понимает многое, но не факт, что будет слушаться: очень своенравный Любит подлизываться после того, как нашкодит. Как и человек, имеет свой непростой характер. Может тапочек на балкон стащить и погрызть его. Когда понимает, что набедокурил, ложится на живот, поджимает уши и жалобно скулит. Просто театр одного актера!

Райдо лягается задними лапами, когда его на руки берешь. Но когти у него, как и у собаки, не острые, если и поранит, то не специально.

- У меня ещё живет кот преклонного возраста, они не особо с Райдо ладят по причине того, что кот хочет покоя, чтобы его не трогали, а у лиса вечное шило под хвостом, - говорит хозяйка.

Поначалу звери дружили, когда лис был ещё щенком и его вес не превышал вес кота. По сути, лис воспитан котом.

Фото: из архива Анастасии Щегольковой

Лисята в зверопитомнике разные.

– Когда я покупала Райдо, он стоил 15 тысяч рублей. Еще примерно столько же отдала за необходимое оборудование: клетку, лоток. Есть еще лисицы, которых специально выращивают для жизни с людьми, – те вообще стоят сорок и более тысяч, – заметила Анастасия Щеголькова. – На содержание лисы ежемесячно уходит порядка десяти тысяч рублей: корм, игрушки пищевые добавки, специальные шампуни, наполнитель для лотка. По сути, это очень дорогая и капризная собака, которая еще при этом не будет смотреть тебе в рот, чтобы выполнять твои команды и приносить тапочки, - признается Анастасия.

За сыр душу продаст

Для любимого питомца Анстасия Щеголькова покупает обычный корм для собак холистик класса.

– У Райдо слабый желудочно-кишечный тракт от природы, нужен специализированный корм или натуральное питание, причем оно должно быть сбалансированным, а за этим сложно следить, – подчеркнула хозяйка лиса. – Помимо различных пищевых добавок в рационе Райдо – творог, фрукты, мед: все это необходимо для хорошего роста шерсти в период линьки. Куриные головы полезны, причем лису нельзя употреблять в пищу кости, только хрящи. Кожицу с сырой курицы, когда готовлю себе ужин, тоже всегда Райдо отдаю. Очень любит фрукты, овощи, сыр – в общем, все то, что вкусно и для человека. За яблоки или сыр продаст душу!

Фото: из архива Анастасии Щегольковой

У Анастасии и Райдо есть своя игра: бегать друг за другом на лужайке. Однажды на прогулке Райдо сорвался со шлейки.

– Догонять его мне было не вариант, лис очень быстро бегает: поэтому, что поймать, пришлось убегать от него, только так я его могла опять «захомутать», – смеется тюменка.

Забавно, что Райдо окружающие часто принимают за песца. А один раз вообще енотом назвали!

Детям не рекомендуется

По мнению Анастасии Щегольковой, держать в квартире такого зверя – плохая идея. Лис по разрушительности может посоревноваться с хаски. Этим зверям остро необходима личная территория.

– Обязательна кастрация в подростковый период, из-за гормонов у лис очень портится характер. И по договору, при выкупе лиса со зверофермы, необходима стерилизация животного, чтобы недобросовестные хозяева не занимались разведением лис в целях обогащения, – говорит тюменка.

Фото: из архива Анастасии Щегольковой

Не советует она заводить лису семьям, где есть маленькие дети, потому что лисицы не терпят, когда их дергают за шерсть или хвост: могут прикусить. И это нормально для лисиц, они общаются на языке покусываний. А еще содержание лис не подходит и для людей, которые имеют маленький доход, или постоянно заняты на работе.