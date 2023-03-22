Откровения таксистки: «Приходилось возить бандита, проституток и наркоманов. Но каждый живет, как может»

Фото: из архива Ларисы Ванюковой

Тюменка Лариса Ванюкова проработала в такси 13 лет, причем начала эту деятельность в довольно зрелом возрасте – в 50 лет. До этого женщина работала на Севере машинистом по обслуживанию нефтяных насосов, но в 46 лет вышла на пенсию, потом еще 4 года трудилась по контракту. На заслуженный отдых ушла в 50 лет, но поняла, что дома сидеть не привыкла.

Сняла с себя все золото

– Решила попробовать себя в роли водителя такси. Конечно, поначалу было очень страшно. Я даже все золото с себя сняла, боялась, вдруг убьют и ограбят неадекватные пассажиры. И большинство таксистов – мужчины, думала, отнесутся ко мне с агрессией. Оказалось, наоборот: коллеги очень помогали мне поначалу, подсказывали, где находится нужный адрес. А в дальнейшем мужчины удивлялись, что у меня заказов было куда больше, чем у них, многие пассажиры просили у меня номер телефона и звонили лично, если куда-то им нужно было добраться, – вспоминает Лариса. – В городе Радужном (Югра, - прим. ред.) работать было комфортно: он небольшой, ездить по нему удобно, многих людей знаешь лично.

Лариса заправляла автомобиль газом, это куда выгоднее, чем ездить на бензине: потраченных на газ 500 рублей хватает на три дня. Выходила таксовать ранним утром, в 18 часов старалась заканчивать рабочий день: нравилось крутить «баранку» днем. Поначалу уставала сильно, по приходу домой сил хватало только на то, чтобы помыться и лечь спать, не чуя ног. Потом потихоньку втянулась.

Среди постоянных клиентов было много мусульманских женщин, им больше нравилась водитель одного с ними пола, да и мужьям этих женщин было спокойнее, когда за рулем такси – Лариса. На весь Радужный в то время было всего две женщины-таксистки: героиня статьи и еще одна, Надежда Федоровна. Даже позывные у них были соответствующие: «первая» и «вторая».

Фото: из архива Ларисы Ванюковой

«Без проституток и воров…»

Как-то пришлось Ларисе целый день возить бандита. Сначала он решал свои дела, потом попросил отвезти куда-нибудь в красивое место. Лариса привезла его на берег реки.

– За целый день заплатил мне тысячу рублей (по тем временам хорошие деньги). Купил дорогой водки и закуски для себя, мне подарил шикарный букет цветов. Сидели с ним у реки, разговаривали. Сказал, что устал от людей, от жизни, а со мной ему было интересно общаться, – вспоминает Лариса. – Страшновато, конечно, было: мало ли что у него на уме, но все обошлось.

Приходилось возить и девушек с низкой социальной ответственностью.

– Разумеется, они на каждом углу не рассказывали, что торгуют телом. О их сфере деятельности я узнала потом, когда «мадам», «прожженная» женщина в годах, предлагала мне стать их «штатным» водителем. Мол, девочкам спокойнее, если их возит женщина. Отказалась, потому что ночью работать не могла и не хотела, хотя деньги предлагали большие – 60 тысяч рублей за месяц, – говорит таксистка. – А так, по виду, и не скажешь, что эти девушки – проститутки. Никакой вульгарности, кричащего макияжа. Помню одну: маленькая, худенькая, на вид лет 17. Все они приезжали на заработки в Радужный из других регионов. На Север, где их никто не знал. Кто-то таким образом содержал семью (пожилых родителей, маленьких детей), кто-то откладывал на мечту (свой дом). Я их не осуждаю: каждый живет и зарабатывает, как может.

Однажды от аптеки Лариса взяла заказ. Сели парень с девушкой. Сразу было понятно по их поведению и разговорам, что наркоманы. И запах от них исходил очень неприятный. И если парень извинился, сказал, что сейчас доедем до дома и примем душ, то девушка возмутилась: «Какой душ, сначала «сварим» и «ширнемся».

– Молодого человека я узнала, это Костик с нашего двора. Высокий, симпатичный был раньше. Плакала потом, после смены: очень жалко стало, что убивает себя. Потом возила его еще несколько раз, он признавался, что несколько раз пытался «завязать», но каждый раз срывался. Не знаю, жив он сейчас или нет, – говорит Лариса.

Фото: из архива Ларисы Ванюковой

«Дешевые мажорки»

Сначала женщина работала в такси на личном автомобиле китайского производства, потом переехала в Тюмень и продала его, купила «француза». В областной столице Лариса продолжила таксовать.

– Здесь, конечно, сложнее ездить за рулем, чем в Радужном. В первую очередь, выматывают бесконечные пробки в часы пик. Во вторую очередь – юные особы, я их называла «дешевые мажорки». Сядет такая краля в машину, заплатив 80 рублей за поездку, и начинает пальцы гнуть: «А что у вас в салоне так жарко (холодно), музыка мне эта не нравится, выключите ее, а почему вы сюда повернули, надо было ехать другим путем и так далее». Я в поездке с такими пассажирами старалась не ссориться, от греха подальше, лучше ехать и молчать, – рассказывает Лариса.

Тем не менее большинство пассажиров, как подчеркнула таксистка, – люди вежливые, адекватные.

– Хороший таксист – всегда психолог. Кто-то садится в машину с хорошим настроением, болтает всю дорогу, а кто-то – чернее тучи. Начинаешь потихоньку разговаривать с ним, смотришь – человек «оттаял», камень с души «слетел». И даже благодарен тебе за то, что настроение у него поднялось, – говорит тюменка. – Приводила примеры из жизни других пассажиров, и человек понимал, что у него жизненная ситуация еще не самая плохая, можно найти выход из проблемы.

Однажды Лариса взяла заказ из второй областной больницы, везла пожилую женщину, которая навещала мужа в травматологии. По пути разговорились, женщина поведала, что поскольку они с мужем уже немолодые, здоровье подводит, решили переписать дачу на дочь, чтобы в дальнейшем у нее не было проблем с наследованием. А дочь, как стала полноправной хозяйкой дачи, и родителей туда на порог не пускает.

– Жалко было до слез пожилую женщину, и вернуть дачу уже никак нельзя им было. Может, прочитают сейчас эту историю тюменцы и сделают выводы, – надеется Лариса Ванюкова.

Сейчас Лариса отошла от «дел», занялась разведением коз, но по работе в такси очень скучает. Возможно, вернется обратно в такси, ведь, как известно, жизнь непредсказуема.

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