В Тюмени школьницу изнасиловали в тату-салоне

Школьницу изнасиловали в тату салоне Фото: Андрей Новиков

В одном из тату-салонов Тюмени несовершеннолетнюю девушку изнасиловал 32-летний мужчина. Несмотря на то что изнасилование произошло еще 5 декаря, о нём стало известно только три дня спустя. Информацию озвучил федеральный телеканал «Рен-ТВ». Известно, что обвиняемый ранее был судим за кражу.

В следственном управлении СКР по Тюменской области инфморацию подтвердили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Другой информации пока нет.

Что делала несовершеннолетняя в тату-салоне, также не известно.

По российскому законодательству, до 18 лет подростки могут делать татуировки только с согласия родителей. Как правило, нужно письменное разрешение родителей или опекунов. Кроме этого, могут быть приложены копии свидетельства о рождении и копии паспортов родителей.

И если в легальных тату-салонах, которых в Тюмени насчитывается несколько десятков, за такими тонкостями могут следить администраторы или владельцы, то тату-мастера на дому вряд ли требуют от своих клиентов паспорт.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что тюменца которого подозревают в изнасиловании и ограблении 19-летней девушки, отправили в СИЗО.