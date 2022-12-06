Российский ученый, разработавший компонент для остановки крови, занялся переработкой куриного помета и навоза

Фото: из архива Ивана Шаненкова

Молодой тюменский ученый Иван Шаненков недавно разработал компонент, который может быть использован в производстве медикаментов для остановки крови. Корреспондент «КП-Тюмень» пообщался с ним и узнал о планах Шаненкова на будущее, а также, что его привело в эту сложную, но интересную профессию. По его словам, важно довести до результата не только разработки, но и вложить знания в подрастающее поколение ученых.

Фото: из архива Ивана Шаненкова

УТИЛИЗАЦИЯ СЫРЬЯ

Специалисты лаборатории в основном заняты поиском оптимальных путей использования различного рода органического сырья и вовлечения его в производственные процессы. Другими словами, ученые ищут эффективные варианты его утилизации с получением ценных видов продукции.

– Сегодня основным направлением деятельности лаборатории является переработка отходов агропромышленного комплекса, в частности, куриного помета и навоза. То есть, мы занимаемся разработкой технологии, которая позволит нам обеспечить утилизацию этого вида отходов и получить из них, во-первых, биогаз, который активно образуется в результате разложения такого органического сырья и который, впоследствии, можно дожигать и получать тепло, а во-вторых, биоуголь или, так называемый, углеродистый остаток. Его можно добавлять в почву, что положительным образом сказывается на увеличении производительности сельскохозяйственных земель.

По словам ученого, они сейчас также заняты исследованием по переработке кедровой скорлупы, из которой можно получить бездымные виды топлива.

– Это может быть как уголь для мангалов, каминов, так и, например, кальянный уголь. Это те виды топлива, которые можно использовать, не производя большого выброса летучих веществ, – подчеркнул ученый.

Фото: из архива Ивана Шаненкова

ИСКАЛ ВАРИАНТЫ

Иван Шаненков пояснил, что не родился, как говорится, с пеленок ученым. Будущая профессия пришла к нему далеко не сразу.

– Поступив в университет, я искал варианты куда и где себя применить, И одним из таких вариантов стала наука. Нас с моим коллегой и супругой привлек проект, связанный с плазмодинамическим синтезом материалов. Мы пришли в лабораторию и один из студентов старших курсов, на тот момент, очень живописно и с горящими глазами рассказывал про то, насколько это интересно, насколько это захватывающе, мы прониклись его вдохновенными речами и решили попробовать себя на этом поприще, – вспоминает Иван Шаненков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ученый – это далеко не тот человек, который круглосуточно находится в лаборатории и «смотрит в микроскоп», а это специалист широкого профиля, который, зачастую, вынужден заниматься финансовыми вопросами, сопровождением документов, исследованиями, написанием заявок, общением с инвесторами и многое другое.

– Мы должны быть максимально разносторонними. В свое время меня это сильно привлекло. Это работа нетривиальная, это каждый день, что-то новое, уникальное, но, конечно, не без рутины. Да и сам процесс довольно привлекателен. Ты занимаешься научным поиском и когда, что-то открываешь, в момент получения желаемого результата, которого ты давно ждал, испытываешь положительные эмоции и это придает сил на новые свершения, – делится ученый.

ПОЛУЧИТЬ УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

Из ближайших планов, по словам Ивана Шаненкова – получение ученого звания.

– Я к этой цели давно иду. Выпускаю монографии, пособия, активно задействован в учебном процессе в роли доцента. Далее хочу защитить докторскую диссертацию. Ну а также вывести наши разработки на более серьезный уровень, за пределы стен лаборатории. Еще одна из целей – это передача своего опыта и знаний молодому поколению, подрастающим ученым. Хочется видеть как можно больше заряженных ребят, у которых горят глаза, которые готовы впитывать в себя информацию и разрабатывать что-то новое, – подытожил заведующий лабораторией ресурсов эффективных технологий термической переработки биомассы Тюменского государственного университета Иван Шаненков.

Читайте на WWW.UGRA.KP.RU: https://www.ugra.kp.ru/daily/27479.5/4687456/