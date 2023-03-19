На базе детского лагеря отдыха «Алые паруса» в Тюмени состоялась фотовыставка достопримечательностей Крыма

Фото: детский лагерь отдыха «Алые паруса»

Сегодня в детском лагере отдыха «Алые паруса», который расположен в Тюменском районе на 24-м километре Червишевского тракта, состоялась фотовыставка достопримечательностей Крыма и Севастополя, приуроченная ко дню воссоединения с Россией 18 марта. Мероприятие подготовлено совместно с преподавателями лагеря, вожатыми и детьми с использованием техники стайрофоминга .

Журналист «КП-Тюмень» поговорила с заместителем директора по воспитательной работе лагеря «Алые паруса» Еленой Григорьевой о выставке, как она проходит, насколько ребятам интересно творчество и что же такое «стайрофоминг».

— Вместе с педагогами дети изучают достопримечательности Крыма, обсуждают, в целом, как коллективное творческое дело проходит мероприятие. Ребята делятся своими впечатлениями, кто там был рассказывают, как проходила поездка, что понравилось, какие места заполнились больше. Вожатые показывают им видеоматериалы о Крыме, проанализировав всю информацию вместе, они выбирают определенную достопримечательность Крыма и готовят по ней представление. Представления пройдут вечером, после 20:00, — рассказала в беседе с корреспондентом Елена Григорьева.

Фото: детский лагерь отдыха «Алые паруса»

Мероприятие проходит с использованием техники стайрофоминга. Это вид современного творчества по изготовлению объектов из пенопласта и пенополистирола методом терморезки.

— Стайрофоминг – это пластиковые листы, такая техника вырезания различных фигур из материала-пластика для того, чтобы мастерить объемные фигурки с достопримечательностями, которые видели ребята. Сейчас идет подготовка к самой выставке, где дети продемонстрируют свои работы, — объяснила заместитель директора по воспитательной работе детского лагеря «Алые паруса».

По словам организатора фотовыставки, сейчас идет подготовка к представлениям, детям очень понравилась первая часть мероприятия. Теперь им предстоит выйти на сцену и представить свой проект о достопримечательностях Крыма.

Фото: детский лагерь отдыха «Алые паруса»

— Все очень заинтересованы творчеством, также были подготовлены вожатые, чтобы дать хороший и интересный материал детишкам. Оказалось, что многие ребята уже бывали в Крыму, с любовью вспоминают это край. Очень плодотворно проходит работа, а дети творят на хорошей эмоциональной волне, — подытожила Елена Александровна в разговоре с журналистом.

Сегодня по всей Тюменской области стартовали мероприятия в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.