Хоумстейджер рассказала жителям Тюмени о новых трендах интерьера

В качестве цвета стоит отдавать предпочтения теплым и природным оттенкам. Фото: Виктория Гаврик

Хоумстейджер объяснил жителям Тюмени, какие тренды интерьера сейчас в моде. Уже много лет в регионе популярен натуральный стиль. Также в последнее время обстановка сводится к минимализму и универсальности, а также многофункциональности.

Так, на смену громоздкой мебели и сложным формам дизайна приходят более лаконичная техника. Об этом «КП-Тюмень» рассказал тюменский хоумстейджер Екатерина Данилова. Эксперт уточнила, что люди не должны забывать о природной фактуре обстановки в квартире. Для такого стиля подойдет дерево и велюровая обивка. Они смогут добавить естественности.

– Сейчас более популярен скандинавский дизайн, легкий и натуральный стиль. К примеру, в хоумстейджинге всегда в тренде мебель из 1970-х годов. Переделав ее, получается очень интересный интерьер, – уточнила специалист.

В качестве цвета стоит отдавать предпочтения теплым и природным оттенкам. Например, желтому, зеленому и коричневому. Порадовать глаз сможет белый цвет с колером вышеуказанных оттенков. Сочетания цветов освежат обстановку, но нельзя забывать про акценты, добавила эксперт. В интерьер можно включить яркие подушки или поменять занавески, они помогут преобразить помещение.