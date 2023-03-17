Ямальские законодатели представили опыт социально-экономического развития региона перед коллегами из Тюмени и Югры

Фото: Дмитрий Тюшев, предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

В Тобольске завершилось 32-е заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. В повестке важнейшие для трех субъектов вопросы, основной - обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов в условиях проведения СВО и внешнего санкционного воздействия.

Спикер Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин отметил, что, несмотря на внешнеэкономическое давление на нашу страну, у Ямала есть задел для дальнейшего планомерного социально-экономического развития. Он сообщил коллегам, что уже в ближайшее время ямальский парламент направит все усилия на устранение инфраструктурных ограничений, строительство качественных дорог и повышение конкурентоспособности арктической транспортной инфраструктуры за счет увеличения грузопотока.

- Надо четко понимать, что внешнеэкономическая ситуация в одночасье не изменится, и мы должны быть к этому готовы. По нашим расчетам, доля Ямала в объеме грузовой базы Севморпути составит около 50%, а совокупный пассажиропоток на всех видах транспорта в 2035 году, по отношению к доковидному периоду, увеличится на 3 миллиона человек. Именно поэтому мы делаем ставку на эти направления, - прокомментировал Сергей Ямкин.

Фото: Дмитрий Тюшев, предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Что касается СВО и санкций, то здесь ямальские власти смогли минимизировать риски, связанные с нестабильным поступлением доходов в региональный бюджет. Так, была оперативно переориентирована налоговая и бюджетная политика, запущены новые и эффективные механизмы поддержки.

- Каждое законодательное решение принималось с учетом социально-экономического развития региона в условиях экономического блицкрига. Именно поэтому в региональную повестку вошли вопросы стратегического планирования, законопроекты по поддержке бизнес-сообщества, наших земляков, отраслей народного хозяйства и муниципалитетов, - пояснил Сергей Ямкин.

Также в числе приоритетов на Ямале остается реализация современных технологических проектов, работа по налоговому стимулированию резидентов, реализующих инвестпроекты, развитие туристической деятельности с использованием кластерного подхода и поддержка креативных индустрий.

Кстати, последнее направление также вошло в основной вопрос повестки депутатов.

О положении дел в этой сфере на Ямале рассказал заместитель Председателя Заксобрания Виктор Казарин.

- Креативная индустрия - стратегическое и перспективное направление экономики, так как оно затрагивает множество отраслей. В условиях беспрецедентного санкционного давления на страну наша глобальная цель - технологический суверенитет. Прорыв в этом направлении могут обеспечить те, кто к решению задач подходят творчески и поэтому достигают максимального эффекта. Задача власти любого уровня - оказать креативным сообществам необходимую поддержку. Начинать развивать новый образ мышления нужно как можно раньше, - считает Виктор Казарин.

Фото: Дмитрий Тюшев, предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

На сегодняшний день Ямал активно поддерживает творческие индустрии в школах, среднем профессиональном звене и среди молодых специалистов.

Так, округ стал одним из 14 пилотных регионов по созданию арт-резиценций для развития компетенций молодых талантов, для самореализации детей в общеобразовательных школах открыты 16 «Точек роста» и IT-кубы, а в школах искусств ребята осваивают графический дизайн, театральное дело и основы звукозаписи. Кроме того, на Ямале работает «Школа социального предпринимательства», которую прошли уже более 100 человек, из них почти 66% запустили свой бизнес.

Отметим, что итогом грамотных управленческих решений стал существенный рост показателей региона по большинству социально-экономических индикаторов. Например, объем инвестиций в 2022 году увеличился почти на 6% и составил более 1,2 триллиона рублей. А по результатам исследования Агентства политических и экономических коммуникаций Ямал занял второе место в рейтинге по принятию антикризисных мер, уступив только Москве.

Фото: Дмитрий Тюшев, предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Еще один вопрос, затронутый депутатами - газификация населенных пунктов.

О том, сколько домовладений планируется подключить к голубому топливу на Ямале и какие меры поддержки предоставляют населению, рассказал первый заместитель спикера ямальского парламента Алексей Ситников.

- К 2030 году Ямал планирует подключить к газу 1 575 объектов, в том числе в труднодоступных населенных пунктах. Сегодня в регионе достаточно негазифицированых поселений. Причины понятны - труднодоступность, огромные расстояние и, как следствие, существенные финансовые затраты оператора. Также значительные суммы по подключению газа падали на плечи потребителя, - прокомментировал Алексей Ситников.

Но, несмотря на все причины, в 2022 году Ямал полностью выполнил план-график по подведению газопроводов к границам земельных участков: подключено 769 объектов в 12 населенных пунктах.

В планах на 2023 год - построить 27,91 километра внутрипоселковых газовых сетей и выполнить подключение 321 объекта.

Поскольку прокладка сетей на придомовой территории выполняется за счет собственника, власти решили выплачивать гражданам компенсацию в 100 тысяч рублей. На деньги могут рассчитывать северяне, входящие в одну из девяти льготных категорий.

Фото: Дмитрий Тюшев, предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Также законодатели побывали на одном из крупнейших в мире современных нефтехимических комплексов ООО «ЗапСибНефтехим», ознакомились с историко-культурным наследием Тобольска, осмотрели его достопримечательности и встретились в «социальной гостиной» с семьями участников СВО.