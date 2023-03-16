Ветеринар рассказала тюменцам, какой вакциной лучше прививать домашних животных

Нобивак DHPPI –это шведский комплексный препарат, предназначенный для вакцинации и ревакцинации собак Фото: Виктория Гаврик

С приближающимися теплом и весной наступает сезонное время вакцинации для животных. Кроме того, некоторые препараты хозяева ставят своим питомцам в преддверии лета, чтобы защитить их от опасных заболеваний и насекомых. Однако все не так однозначно.

Домашние питомцы тоже стали заложниками западных санкций. Доля импортных ветеринарных препаратов на нашем рынке - больше 80%. Отсюда и проблемы: многие лекарства, которые можно считать жизненно необходимыми для здоровья и жизни хвостиков исчезли с полок ветеринарных клиники и зоомагазинов.

В половине медицинских учреждений не хватает антибиотиков, а 20% пожаловались на проблемы с противопаразитарными и нестероидными противовоспалительными медикаментами. Кроме того, тюменские ветеринары рассказывали о дефиците импортной вакцины от чумы и бешенства. Особенно таких популярных лекарственных препаратов, как «Нобивак». До западных санкций многие врачи рекомендовали и ставили эту вакцину, так как она является наиболее эффективным препаратом с минимальными рисками побочных эффектов.

Журналист «Комсомольской правды Тюмень» поговорила с ветеринарным врачом Надеждой Щедриной, как сейчас проходит вакцинация животных и как подготовиться к лету со своим домашним питомцем в условиях санкций.

- В нашей клинике есть вакцина «Нобивак», но в ограниченных количествах и по цене она очень дорогая. Изначально, если вы собираетесь прививаться препаратом «Нобивак», желательно забронировать вакцину. Пациенты бронируют ампулу, оплачивают, мы кладем ее в холодильник, предварительно, подписываем. Теперь мы вынуждены так проводить процедуру вакцинации животных. На сегодняшний день средняя стоимость одного укола такого препарата в Тюмени составляет около 5-6 тысяч рублей. Это если мы говорим про ежегодную вакцинацию», - уточнила тюменский ветеринар.

Нобивак DHPPI –это шведский комплексный препарат, предназначенный для вакцинации и ревакцинации собак. Она защищает питомца, содержит неактивные штаммы чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парагриппа и парвовирусного энтерита. Интересно, что в прошлом году поставить зарубежную вакцину этой марки можно было за 1000-1500 рублей.

- Сейчас мы предлагает хозяевам вакцинировать более дешевым аналогом, он тоже импортный – это «Эурикан». Производитель лекарства – Голландия. Он не хуже нисколько «Нобивак». Его цена от 3 тысяч рублей и выше. По качеству он не ниже шведской вакцины. У отечественных аналогов защита от заболеваний слабее. Кроме того, если вы планируете прививать российским препаратом, это происходит так: делаете одну прививку, через две недели нужно будет поставить еще одну, даже если ваш питомец ранее уже вакцинировался и не один раз. Обычно из отечественного ассортимента для вакцинации питомцев используют «Мультикан», - уточнила ветеринарный врач из Тюмени Надежда Щедрина.

Добавим, медик в беседе журналистом порекомендовала все-таки прививаться голландской вакциной однократно, потому что так выйдет дешевле, чем производить «переход» на отечественную. Примечательно, добавила специалист, ставить препарат «Эурикан» можно даже если вы питомца обычно вакцинируете лекарством «Нобивак».

Отметим, две главные вакцины, которые нужны для перевоза собак через границу: это препарат от чумы, парагриппа и гепатита, а также энтерита. Сюда же включена вакцина от бешенства. Именно эти инъекции вводятся щенку и повторяются ежегодно. Во время вакцинации иммунная система собаки изучает микроорганизмы и «учится» противостоять им. Таким образом, после заражения живым вирусом, антитела будут способны защитить системы органов пса.