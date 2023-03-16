Арамис, Ниндзя, Пуля и Багира: семья из Тюмени подобрала на улице 10 бездомных кошек и 4 собаки

Фото: из архива Марии Поткиной

В большинстве тюменских домов и квартир живет не так много питомцев: одна кошка или собака, аквариумные рыбки, хомяк или декоративная крыса. А в семье Евгения Волкова и Марии Поткиной обрели не только крышу над головой, но и уход и ласку сразу 14 домашних животных.

Фото: из архива Марии Поткиной

Арамис любит женщин

– У нас живут 4 кота и 5 кошек. Еще один кот прибился к нам позапрошлым летом и теперь думает, что он тоже наш, – смеется Мария. – Первую кошечку, Василису, мужу отдала коллега еще в 2012 году. Мы живем в частном доме, куда осенью пришли крысы в подвал и стали бегать по бойлерной. Василиса всех их переловила. В шутку мы зовем ее Ниндзя, потому что она бесшумно передвигается. Это самая старая кошечка, ей уже 14 лет. Несколько лет назад Василиса перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли. Благодаря отличной работе врачей с кошечкой всё хорошо, по- прежнему боевая, пытается всех воспитывать.

Фото: из архива Марии Поткиной

Марии хорошо запомнился день, когда в доме появился второй четвероногий подопечный – Арамис.

– Приехала в городскую квартиру 5 января 2013 года. Смотрю, в подъезде бегает красивый белый кот с голубыми глазами и полосатым хвостом, – вспоминает тюменка. – Я так и описала его в объявлении в надежде, что животное ищут. Но, увы, кот оказался потерянным. В клинике сказали, что ему примерно полгода. Забрали его себе, назвали Мися (полное имя – Арамис). Зверь полностью соответствует своему имени, как и его знаменитый тёзка из романа Дюма: кот очень любит обниматься с красивыми дамами и сидеть у них на коленках. Ему сейчас 12 лет, весит примерно 6 килограммов.

Фото: из архива Марии Поткиной

Мисе пришлось социализировать Василису, с чем он хорошо справился. Василиса постепенно стала очень ласковой кошкой, по крайней мере по отношению к людям. Поскольку они были не кастрированы, Василиса умудрилась два раза стать мамой, каждый раз даря жизнь 7 котятам.

– Мы потом не знали, куда уже их раздать, не выбросишь же малышей на улицу. Еле-еле нашли котятам новых хозяев, – говорит Мария Поткина. – Последняя кошечка осталась с нами. Это Дуня, она самая красивая кошка в мире! Дуня приносит нам игрушечную мышку и просит взамен что-нибудь вкусное со стола, например ветчину из индейки, которую она просто обожает!

Фото: из архива Марии Поткиной

Сейчас у нас все звери стерилизованы и кастрированы. Кроме последнего кота, который на улице живет, но и его планируем.

Пылесоса не боится

Весной 2013 года во двор к тюменцам пришла Мурка, в возрасте подростка: маленькая, пушистая, трехцветная.

– Сначала мы ее звали Малая, но она отбирала куриные головки у соседских котят и стала Муркой. Очень ласковая и мужа любит больше, чем меня. Ей нравится лежать у него на спине и мурлыкать, – рассказывает Мария. – Потом у мужа у коллеги по работе потерялась маленькая черная кошечка. Мы подобрали на городской площади такую же бездомную кошку (маленькую и чёрную), привезли женщине, а она сказала, что уже нашла свою. Так Багира (сокращенно Багги) осталась у нас. Багира – копия пантеры из произведения «Маугли» – такая же красивая, гибкая и очень большая, более 5 килограммов веса.

Фото: из архива Марии Поткиной

Подруге Марии по семейным обстоятельствам пришлось отдать свою кошку Маню.

– Манечка у нас самая маленькая, рыженькая, всего три килограмма весит. Скоро у нее день рождения, исполнится 9 лет. У подруги она гуляла на улице, ловила мышек и стрекоз, но мы ее не выпускаем, – заметила Мария.

В конце августа 2017 года, возвращаясь с работы, на соседней улице тюменцы увидели растерянного котика, абсолютно белого, с разными глазами (один – голубой, другой – оливковый). Назвали его Призрак. Вырос очень красивый, активный, неугомонный кот. В тот же год, в пятницу 13 октября, Мися и Багира привели с собой домой маленького пестрого котика, он сразу освоился, и ему так понравилось в большой и дружной семье, что Джесси остался навсегда.

Фото: из архива Марии Поткиной

И последнего котика Евгений и Мария взяли на передержке в «Потеряшках», назвали его Пуля, потому что он очень активный и быстрый.

– В общем, как-то так получилось, что у нас теперь живет много котов. Покупаем мы для них специальный корм, иногда даем куриные головы, – говорит хозяйка дома. – У Призрака пока особая диета. Бывало, что по утрам в выходные кормили их по два раза. Муж встанет, покормит, ляжет спать. Я встану, коты делают вид, что очень голодные, приходится кормить. Раньше по Мурке определяли: если она кушать не просит, значит, уже покормили, а теперь и ей нет доверия, научилась обманывать. Я придерживаюсь мнения, что необходимо кастрировать животных, они не породистые, зачем плодить бездомных котят, все группы завалены объявлениями о пристройке бездомных животных, и будем честны, мало кто из них находит дом...

Фото: из архива Марии Поткиной

Все кошки очень ласковые, но иногда боятся людей. И когда приходят гости, то Джесси, Багира, Мурка и Пуля не выходят, прячутся. А Мися, как ни странно, вообще не боится пылесоса, пару раз его чистили таким образом.

Фото: из архива Марии Поткиной

– Вот так с мужем и гладим котиков в четыре руки. Мися, Багира, Джесси и Мурка весной-осенью гуляют на улице, остальных не выпускаем, – рассказывает хозяйка. – Еще у нас живут четыре собаки: Геральд, Кагыр, Йенифер и Лютик. С кошками у них отношения крайне напряжённые. Псы сидят на цепи, а девочка в вольере, гуляем с ней два раза в день. Вот такой у нас полный фандом, как в компьютерной игре «Ведьмак».

Будут ли в доме еще животные, тюменцы не загадывают: жизнь покажет.