В Тюмени на Кубке Содружества организаторы включили непатриотичную песню группы «Мумий Тролль»

Фото: Александр Моор / Telegram-канал

На прошлой неделе в Тюмени состоялся Кубок Содружества по биатлону. Губернатор региона Александр Моор отчитался о спортивном мероприятии в социальных сетях. Однако некоторые жители были возмущены процедурой соревнований.

Под постом в социальных сетях Александра Моора одна из горожанок оставила длинную жалобу на песню группы «Мумий Тролль», которая прозвучала во время состязаний. Женщина утверждает, что музыканты группы не поддерживают специальную военную операцию. Тюменка требует наказать виновных, которые решились поставить композицию.

«Уважаемый Александр Викторович! Поясните, пожалуйста, нам тот факт, что над вашим (области!) стадионом во время женского масс-старта на Кубке Содружества звучала песня советской группы «Мумий Тролль», которая не поддерживает СВО, а ее руководитель помогает Украине в СВО. Пожалуйста, узнайте виновного и проведите с ним беседу. Ждем Вашего ответа. Думаем, что это недоразумение, а не спланированный акт. Комментатор Губерниев по центральному телевидению этот факт подтвердил и всячески его поддерживает!» – отметила возмущенная горожанка в социальных сетях.

В департаменте спорта региона отреагировали на жалобу женщины. Неравнодушную тюменку власти поблагодарили за активную гражданскую позицию. Кроме того, в департаменте добавили, что песня группы, которая прозвучала на мероприятии, не включена в стоп-лист запрещенных к трансляции.

– Несмотря на то что песня «Медведица» группы «Мумий Тролль» прозвучала на развлекательной площадке за пределами стадиона и не имела непосредственного отношения к самому спортивному событию, а группа не входит в стоп-лист запрещенных к трансляции, организаторам работы этой площадки указано на необходимость более внимательного отношения к формированию плейлистов на мероприятиях, – заявили в пресс-службе департамента спорта Тюменской области.

Напомним, популярная группа «Мумий Тролль» была создана в 1983 году во Владивостоке. Лидер группы и музыкант Илья Лагутенко является почетным гражданином Владивостока.