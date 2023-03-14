В центре Тюмени ремонтируют четырехэтажное здание в «сталинском ампире» на улице Володарского Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени здание на улице Володарского, 47, где располагается госпиталь для ветеранов войн, решили отремонтировать. У дома расставили строительные леса. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» поговорила с заместителем директора ООО УК «ТЭСК» Станиславом Гридасовым.

– В рамках данного договора будут выполнены работы по капитальному ремонту фасада, в том числе будут проведены восстановительные работы архитектурных элементов, лепнины, карнизов, балконных плит с элементами ковки. Будет заменена водосточная система крыши, на фасадной части установлены новые оконные и дверные блоки в местах общего пользования. Хотелось бы отметить, что наша компания тщательно подходит к выбору подрядной организации, поэтому работы будут выполняться компанией с многолетним опытом во главе с грамотным и ответственным руководителем, ранее хорошо зарекомендовавшей себя как на рынке Тюменской области, так и на наших объектах, – уточнил Станислав Гридасов.

Заместитель руководителя управляющей компании рассказал, что уникальность проекта заключается в субсидировании администрацией части средств на масштабный ремонт в «сталинке».

– Уникальность данного проекта заключается в том, что, благодаря субсидии, выделяемой администрацией города, будут отремонтированы конструктивные элементы многоквартирного дома, что увеличит срок его эксплуатации. При этом дом обретет свою «новую жизнь», радуя своей архитектурной выразительностью жителей и гостей нашего города, а также улучшит качество жизни собственников помещений, – подчеркнул Станислав Гридасов в разговоре с корреспондентом «КП»–Тюмень».

Капитальный ремонт, который инициировала управляющая компания «ТЭСК», пройдет в кратчайшие сроки. По словам заместителя директора организации, поскольку выпала такая возможность, специалисты оперативно подготовили все необходимые документы для получения субсидии и приступили к началу работ в 2023 году.

– Работы по ремонту фасада в границах гостевых улиц планово должны быть выполнены к концу 2023 году (при условии отсутствия обстоятельств, над которыми мы не властны), – подытожил Станислав Гридасов.

Объемы средств на капитальный ремонт здания заместитель директора компании решил оставить под занавесом коммерческой тайны. Отметим, программа предоставления субсидий на работы по обновлению фасадов зданий, расположенных на гостевых улицах, стартовала почти три года назад по инициативе администрации. В рамках программы мэрия и специалисты отремонтируют здания на 19 улицах города, имеющих гостевой статус.

Четырехэтажный многоквартирный дом находится рядом с правительством Тюменской области. Является представителем классического «сталинского ампира». Квартиры с высокими потолками и деликатными балконами, а также фасад дома украшает особая лепнина, которая привлекает жителей и гостей Тюмени. Зданию более 60 лет.

Согласно открытым интернет-источникам, степень износа дома составляет около 30 – 40%. В нем имеются продуктовые магазины и детский сад, а также госпиталь для ветеранов войны. Учреждение принадлежит департаменту здравоохранения Тюменской области. Здесь оказывают медицинскую помощь ветеранам войн Тюмени и области. Основной задачей госпиталя является оказание бесплатной медицинской помощи ветеранам войн в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».

Напротив многоквартирного дома расположена Центральная площадь, а в шаговой доступности – Цветной бульвар с парком аттракционов и другими объектами развлечений. Вид на здание открывается с оживленного перекрестка на пересечении улиц Хохрякова и Водопроводной.